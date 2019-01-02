Так бывает. Человек вроде бы не озвучил ничего особенного, а свою подноготную (а также факт окольцованности) совершенно откровенно выдал.

...Александр (38 лет), сразу заинтриговал. Сказал, что если я соглашусь увидеться, то никогда не забуду нашу встречу.

На фотографии моего кандидата был представлен мужчина, очень похожий на итальянского актера-красавца.

Каково же было девичье изумление, когда из-за столика коряво улыбнулся мужчина без возраста, но с неоформленным корпулентным телом, большим носом и угрожающе выпирающими зубами-коряшками.

Пока я как-то приходила в себя и смирялась с мыслью, что дальнейший жизненный путь придется проделывать, скорее всего, не в компании прекрасного итальянского актера с красивыми скулами, полный бурундук подсуетился.

Быстренько подпихнув стульчик под конечности дамы, неуверенно вибрирующие над длиннющими шпилосами, он слегка подул в мою сторону, даже не толкая, и я шмякнулась.

Обстановка, располагающая к беседе (а точнее, мешающая категоричному бегству), была создана.

-Выпьем? - перешел человек сразу к делу, видно понимая, что в предстоящем боевом диалоге нуждается в расторможенном сопернике.

- Да нет, спасибо, что-то не хочется.

- Вот так тускло и жизнь пройдет мимо! - вдруг патетично пискнул собеседник.

Я сразу заподозрила, что имею дело с профессиональным алкоголиком.

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- Ну что у тебя впереди? - мужчина взял быка за рога. Наверное, опасался (и не зря), что девица убежит сразу, как только отойдет от шока. - Ну ты подумай! Муж, дети, быт вот этот весь тоскливый! Одно и то же! Годами! Серо! Пошло! Невкусно и с легкой плесенью!

- А знаешь, что будет для тебя самым обидным? - продолжал он, будто каждые вторые сутки месяца проводил в затрепанном теле и мозге наибанальнейшей домохозяйки, - самым обидным окажется то, что тебе даже не будет, чего вспомнить! Понимаешь? Ничего романтичного с того времени, когда ты еще была молодой и красивой, без кодлы детей, без мужа! У тебя больше не будет возможности пережить что-то прекрасное и чудесное! Поэтому... я предлагаю ехать в Рим! Пока не поздно!

Почему-то стало очень обидно, что мой муж и мои дети будут лишены Шенгена по умолчанию. Этакая метка привилегированных людей.

Потом я посмотрела на собеседника. Ну ешкин кот! Неужели воспоминания вот об этом будут тем, что вырвется через двадцать лет коротким сладострастным вздохом из подувядшей груди заморенной дамочки?

Да я уже прямо сейчас, вот здесь, хочу забыть о нем как о страшном сне! Вот прямо пока он смотрит на меня в упор.

Вспоминать такое лицо 20 лет? Это же китайская пытка.

В общем, упустила я самый яркий шанс своей жизни. Бурю страстных эмоций, восхитительные порывы секса, красоты римских площадей.

Хотя площади жалко, да. Тут без иронии.

P.S. И по поводу фраз, небольшие дополнительные пояснения, а то меня обвинят в том, что не раскрыта заявленная тема.

Александр, конечно, женат.

Женатые мужчины активнее других апеллируют к тому, что надо торопиться, иначе скоро-скоро все пройдет, вот прям завтра уже не будет возможности. Надо бежать и успеть сейчас. О будущем не думать (или думать, но точно не с ним).

Завтра конец света! Точнее, жена приезжает с дачи!