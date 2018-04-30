Мужчина должен быть сильным. То есть в глазах женщины — миллионером или пожарным. Это два образа, от которых девушки млеют — и не важно, что все остальные человеческие, внешние и сексуальные характеристики ниже нуля.

Он — спаситель. И на меньшее женщины не согласны.

Это происходит так: женщина суммирует всю "философию" любовных романов и мелодрам, все те унылые пошлости, которыми ее напичкали мама, подружки и женские журналы, и создает воображаемого Пожарного или Богача, наделенного любыми превосходными качествами, - пишет Арина Холина для Сноб. - У Идеала все в крайней степени: он и красивый, и спортивный, и высокий, и щедрый, и однолюб, и обожает чужих матерей и отцов, и ему всегда нравятся твои подруги, он любит кошек…

Женщине не нравятся реальные люди. Этот мужчина худой (немужественно) и притом небогатый, а этот богатый, но летает экономклассом, да еще покупает кашемировые свитеры на распродажах — подозрительно. Это все слабости, это все немужественно, это стыдно.

И вот однажды, после лет двадцати нытья и страданий, женщина встречает где-то в аптеке между средствами от геморроя и аллергии такую слизь, которую вышвырнули к нам из параллельной вселенной. Слизь к женщине прилипает, женщина никак не может от нее отделаться, и сама уже не замечает, как выходит за слизь замуж.

Но самое интересное, что женщина будет своей слизью гордиться. Потому что бедная несчастная слизь, оказавшись в нашей солнечной системе, научилась тут выживать. Она считала, что женщины, во-первых, никогда не выкинут мужчину, если он уже у них в доме завелся, — это раз, и два — женщины бездумно, но при этом одержимо уважают "силу". Если с девушкой грубо обращаться, помыкать ею, оскорблять, критиковать, постоянно быть недовольным, ничего не делать, но требовать, чтобы женщина делала все (даже сексом сама с собой занималась) — вот она, женщина, все это поймет как мужественность. И решит, что нашла, наконец, своего "сильного" мужчину.

Слизь, которой не повезло нарушить какое-то там межгалактическое правило, так никогда и не поймет, почему женщины Земли уверены, что мужчины с длинными волосами, в узких штанах и такие, кто смотрит и любит "Секс в большом городе", не годятся для отношений.

Почему женщины бросаются прочь от мужчин, которые не дарят им дешевые букеты? Слизь сама бы предпочла хорошее вино плохим цветам, но точно знает, что женщины этого не поймут. Не дарит цветов — жлоб и слабак.

Слизь не понимает, отчего для женщины так важно, чтобы мужчина оплачивал всю еду и все напитки во время ухаживания, даже если женщина знает, что зарабатывает он меньше ее и что в их совместной жизни они будут полагаться на ее доходы.

Наше бедное существо из другой галактики так никогда и не поймет, что значит "Не будь девчонкой!" — ведь мальчик же и так уже не девочка. Оно не поймет, почему мальчикам дарят игрушечное оружие и всякие танки-машинки — разве все местные мужчины похожи на воинов? Оно не поймет, почему в нашем мире так много поваров-мужчин и дизайнеров-мужчин, но при этом мальчикам стыдно играть в куклы или готовить вместе с мамой.

Для слизи уверение "Мужчины не плачут!" звучит так же необъяснимо, как "Мужчины не смеются!" Почему можно смеяться, а плакать нельзя? В чем скрытый смысл?

Существо не понимает, на чем основано мнение землян, что футбол — это по-мужски, а танцы… по-гейски. И почему женщины так боятся мужчин, которые разделяют их увлечение модой, йогой, косметикой, интерьерами. Почему они готовы с ними дружить, но не готовы заниматься сексом или начинать отношения? Чем женщинам не угодила йога, которую они так обожают?!

Слизь пытается понять, чем грозят женщине такие увлечения мужчин, но так и не понимает. И чем, вообще, лучше для женщины мужчина, которому интересны только хоккей и пиво? Почему она так им восторгается и так счастлива, что у нее именно такая особь?

Инопланетный беженец отлично усвоил "как надо", но так и не разгадал, что женщина определяет как "силу" и "слабость". Да, он отлично научился грубить своей женщине, но все еще не понимает, чем это ее так радует. И почему она не бросает его ради первого попавшегося нежного и приятного мужчины, с которым можно смотреть одни и те же сериалы, обсуждать одни и те же блоги и который с удовольствием приготовит легкий ужин, а потом сам помоет посуду.

Он много раз слышал, как таких мужчин женщины презрительно называют "подкаблучниками", а потом визжат и кричат своим "сильным" мужчинам, что те последний раз мусор выбрасывали еще до свадьбы. Дикий местный ритуал? Возможно…

"Эта планета больна", — горюет слизь, понимая, что ему никогда не вернуться домой. Туда, где существа разных полов выбирают друг друга по взаимной склонности, а не потому, что в обществе есть некие безумные установки. Слизь не знает, почему людям так важно соответствовать этим установкам, а не собственным желаниям. Это большой вопрос, на который наш эмигрант мечтает когда-нибудь ответить. Но пока он подозревает, что это местная форма уголовно-исправительной системы. Может, все эти женщины и мужчины за что-то наказаны?

Слизь и рада была бы оторвать себя от кровати, где день за днем смотрит совершенно неинтересные ей спортивные передачи, но знает: если женщина придет домой, а там будет чисто, и будет изысканный ужин, и белье будет постирано, то женщина либо заподозрит его в измене, либо решит, что он скрывает свою гомосексуальность.

Слизь, в общем-то, вполне метаморфна — и уже подумывает о том, чтобы мутировать в гея. Эта форма сексуальности и эти коды семейной жизни куда более очевидны и подвластны логике. Хотя, конечно, склонность к мужскому/женскому распределению ролей со всеми очевидными последствиями тоже наблюдается. Но в куда более щадящей форме. Слабость не так табуирована. Можно смеяться, плакать, смотреть "Сплетницу", заниматься йогой, обсуждать фасоны штанов, смотреть премию "Оскар" ради нарядов актрис — в общем, делать все те отличные штуки, которые "сильным" мужчинам запрещены.

Новости В постеле это хочет произнести каждая женщина

Слизь уверена: современному мужчине проще направить романтические чувства на мужчин (даже несмотря на некоторые технические трудности), чем и дальше погибать в этом мире бессмысленных и безумных установок, которые так извращают и усложняют… а точнее, делают невыносимыми… отношения между мужчиной и женщиной. "Неужели быть всегда несчастным имеет смысл?" — думает она, прислушиваясь к тому, как на кухне подружки его женщины истошно жалуются на своих "сильных" мужчин, ни один из которых не пожарник и не миллионер. "Зачем мечтать о том, чего не можешь получить, или о том, чего не существует в этом мире?" — с этими мыслями бедная слизь встает с кровати и прямо в мятых трусах идет на кухню за пивом. Подружки затихают и глядят на него с ненавистью. Слизь довольна — она сделала своей женщине приятно: теперь все завидуют, что ее мужик еще больший козлина, чем у них.