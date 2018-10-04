И снова, привет вам, мои дорогие читательницы!

Сегодня мои мысли будут очень коварными для вас, как никогда, зато прямо и открыто.

У кого повышенное давление, предупреждаю сразу – это не обязательно читать и поделиться с подружками. В конце все самое взбудораживающие и оргазмомальдивное, поэтому дочитай до конца.

Уже много лет я изучаю поведение девушек и женщин, и однажды заметил, что с одними девочками мужчины хотят сексом заниматься, любовь и семью создать, и поэтому замуж предлагают. С другими же, только сексом заниматься, и то, не часто, и замуж не предлагают.

Назову вам две основные причины, на мой взгляд, почему так происходит.

ПРИЧИНА №1 Сильная Женщина.

Многие сегодняшние женщины решили быть сильными. Хотя, я по-прежнему утверждаю, что сильнее женщины есть только женщина.

Понимаете, мои хорошие, женская сила, эта не та сила, за которой многие женщины сегодня погнали на Феррари, что в результате им в организме подняло МУЖСКОЙ тестостерон и адреналин, а совсем ДРУГАЯ.

Девочки, ну, не хочется быть с покорительницей вершин и захватчицей территорий и победительницей женской Формулы 1, потому что это у нее развивает мужскую энергетику и мужские гормоны.

Вместо того, чтобы помогать мужчине быть победителем своей силой по-женски, большинство современных женщин решили помочь сами себе, и взрастили у себя силу по-мужски.

Вот как она хочет быть слабой, когда в себе повышает уровень мужских гормонов?

Поскольку такая женщина хочет сильного мужчину, у нее лишь два варианта:

- либо к ней слабый приклеится, если ее это устроит;

- либо никто.

А сильному - ОПАСНО, и маловероятно, что таких много будет желающих. Знаете в чем опасность быть с такой сильной женщиной СИЛЬНОМУ мужчине?

Сильному мужчине по-мужски ущербно и опасно быть с такой сильной женщиной по-мужски. Почему? Потому что рядом с такой женщиной его гормональный уровень постепенно будет снижаться. То есть, чем больше у нее подымается уровень тестостерона и адреналина, тем больше у него снижается уровень этих гормонов.

Две силы созидать не смогут друг друга, а разрушат.

Почему сегодня много успешных женщин, но одиноких? Вот вот. Потому что не свои женские гормоны развивать в себе взялись. Поэтому и Я САМА много, и как спето в одной популярной песне Украинской певицы: ОДИНОКАЯ..., як я.

Кто-то из Вас сейчас может сказать: Так пусть включает свою силу, кто ему не дает? Хорошо, так выключите свою МУЖСКУЮ, на которую Вы перестроились от разных комплексов и страхов, но не от удовольствия точно, и в ладоши хлопаете.

Смотрите. Женщина, которая на мужских энергиях, на мужских гормонах, с мужским мышлением, с мужской стратегией поведения - почти в 10 раз сильнее самого УМНОГО и КРУТОГО, И УСПЕШНОГО мужчины в мире. Вы понимаете, какая мощь у вас, если вы не за свое беретесь? Какой дурак будет с вами силой соревноваться? Зачем ему создавать семью с соперником в юбке?

Не ну, Жанна Д’Арк - по-любому были и будут, как суперское исключение на мужских энергиях, но не массово же, как сегодня.

Получается, что женщины сами себя истребляют.

К чему это может привести, как думаете?

ПРИЧИНА №2 НЕблагодарная Женщина.

Когда родной, или близкий, или знакомый, или не знакомый мужчина по-вашей просьбе, что-то сделал, или без просьбы сделал для вас, - БЛАГОДАРИТЕ его: дверь открыл, на вопрос ответил, мусор вынес, детей со школы забрал, руку подал, поцеловал, и так далее.

Очень немало женщин, замечаю, которые как воды в рот набрали.

Это не мужчинам важно в первую очередь, а женщинам.

Добро мимо таких женщин пролетает.

Почему женщины не благодарят мужчин? Потому что в них обид куча засело глубоких, НЕверы в мужчин, недоверия мужчинам, негативных ограничений, программ и травм: развод, ушел, бросил, измена, насилие, и так далее.

ВЫЧИЩАТЬ из себя это важно, и чем быстрее, тем лучше для таких женщин.

Благодарность - это одна из Духовных состоятельностей Женщины, и когда, например я, или он, или мы видим, что она, как в рот воды набрала - проходим МИМО, или приглашаем редко, в лучшем случае, или вообще - ИГНОР.

А она потом и не поймет, почему нет мужчин..., где они, почему перестал звонить и писать?

И еще. Когда слышу женское вялое - СПАСИБО, мне аж заплакать хочется. Девочки, ну серьезно, это почти, как, когда она секса хочет, а он не подымается. Что-ли, мне вам рассказывать и учить, что и как надо делать, и с какой эмоцией, эффектом и настроением?

Благодарить мужчину важно так, чтобы УХХХ как поднялся. Это же ДЛЯ тебя. А ты на ВЯЛИКАХ.

Кстати, а вы, милая хранительница домашнего очага и постели, благодарите своего мужчину после секса?