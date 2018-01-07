Я думаю, эта идея у женщин, которые встречаются (встречались) с женатыми мужчинами, "Он хотел ко мне уйти, но я сказала, что он должен остаться в семье, что я так не смогу", она о чем?

Это своего рода психологическая защита? Отрицание того, что мужчина не выбрал тебя? "Это не он меня не выбрал, это я не захотела, чтоб выбирал"? Тогда не так больно, обидно и унизительно? Возможно, это мое субъективное мнение, но я в этом убеждении вижу нечестность по отношению к себе, нежелание столкнуться с реальностью.

Вот я представляю себя мужчиной. Мужчиной, который очень любит некую женщину, и любит настолько, что готов оставить семью и начать другую жизнь. И тут женщина говорит: "Не надо. Я не могу. Останься лучше с женой". В этом месте у мужчины возникает что? Когнитивный диссонанс, как минимум, под кодовым названием "сх@яли".

У меня была такая ситуация, когда я говорила мужчине: "Мы не можем быть вместе. Между нами расстояние, разница культур, разница в возрасте и так далее. Тебе лучше будет найти кого-то поближе", а он мне, надо сказать, с раздражением замечал: "Может, я сам решу, что для меня лучше? Может, ты не будешь определять, чего я хочу? Может, у меня, как у мужчины, есть право голоса?".

Я не знаю мужчин, которые, приняв решение, после неубедительных аргументов женщины от него бы отказались. Если мужчина принял решение, он уже все обдумал, все взвесил и проанализировал. Ему не нужно напоминание о том, что он и так знает.

Мне кажется, это какая-то утешительная женская иллюзия: "Я была против, и он остался в семье". Остался - потому что хотел остаться. Если бы он хотел уйти, его бы ничего не остановило.

Будьте взаимно любимы и счастливы.