Елизавета II настояла: Меган Маркл пройдет королевское обучение

Королева Елизавета II решила, что Меган Маркл следует получше подготовиться к королевским обязанностям.

Королева приставила к Меган своего советника – 49-летнюю Саманту Коэн, сообщает Times.

Члены королевской семьи занимаются организацией благотворительных мероприятий и участвуют в различных светских раутах. Поэтому Меган должна уметь вести себя на публике и безупречно знать этикет.

Как оказалось, Саманта Коэн собиралась уволиться, но теперь согласилась помочь новоиспеченной герцогине Сассекской. Следующие полгода Саманта будет учить Меган, как стать "полезным членом королевской семьи".

Позже Коэн займет место секретаря Эдварда Лэйна Фокса в Кенсингтонском дворце.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри следует придерживаться королевских правил.