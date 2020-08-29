Движутся или нет? Оптическая иллюзия с двумя кубиками сбила сеть с толку

Оптическая иллюзия с двумя кубиками, которые кажутся движущимися, привлекла внимание пользователей соцсети Twitter, включая главу компании SpaceX Илона Маска.

Пост с иллюзией в формате GIF опубликовал пользователь Стив Стюарт-Уильямс, пишет Hindustan Times.

С первого взгляда может показаться, что два кубика на мерцающем фоне движутся в противоположных направлениях. Однако в действительности это не так, – фигуры остаются неподвижными.

Кубики кажутся движущимися, поскольку GIF создан с использованием обратной иллюзии движения, объясняет Daily Mail. Это быстро мигающие светлые и темные огни на заднем плане, которые заставляют мозг думать, будто объекты перед ними движутся.

При этом, если сфокусировать взгляд на углу одного из кубиков или положить на них палец, вы увидите, что меняется лишь фон.

Иллюзия, опубликованная 16 августа, собрала более 42 тысяч лайков. Отреагировал на оптический обман и глава компании SpaceX Илон Маск.

Илон Маск отреагировал на оптический обман Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оптическая иллюзия с сеткой сбила сеть с толку: ровная или нет.