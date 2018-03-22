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Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналистВсе статьи автора

Должна ли женщина работать?

3.8т

В нашем доме хранилась книга по Домоводству за 1960 год. (прошу не путать с большим количеством переизданий) В подростковом возрасте я читала ее по приколу. Особенно смешил совет мыть голову раз в десять дней и рецепт выведения глистов. Оказывается, нужно измельчить одну селедку, добавить две столовые ложки пшена и сырой куриный желток, залить водой, а потом принимать по полстакана натощак. Потом я добралась до советов хорошей жене и чуть не сошла с ума. Там рекомендовали заниматься спортом по ночам, чтобы не раздражать мужа утренними пробежками, подносить к ужину пиво (трех-четырех сортов будет достаточно), а в свободное время осваивать какой-нибудь музыкальный инструмент, к примеру, баян, арфу или цимбалы. Пить пиво под аккомпанемент цимбал намного прикольнее. Если дети мешают папе отдыхать, следует занять их полезным делом. Пусть мастерят скворечник, флюгер или будку для собаки. А еще не стоит стесняться просить его подавать гвозди или поддерживать стул, когда вешаем картину и напоминать о мамином дне рождения. Возможно, ему захочется купить недорогую почтовую открытку. Кроме того, ни под каким предлогом нельзя переставлять хьюмидор (ящик для сигарет), а то супруг не найдет и сильно расстроится.

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"Не уметь ласкать женщину – хуже, чем не уметь писать"

После прочтения подобной ереси клятвенно обещала, что никогда не выйду замуж, а если и угораздит, то буду работать на трех работах, только чтобы не подавать ему пиво и не мастерить зайцев из спилов бревна. Поэтому, когда муж настоял оставить работу – рвала и метала. Как это так? Он возвращается домой полон событий: ездил на встречу, обедал с партнерами, посетил выставку, провел переговоры с Казахстаном, заключил договор и записался тренинг "SMM – менеджер". А что было в моем дне? Высадила рассаду петуний, очистила дно сковородки от нагара, связала кофту хомяку, сделала выкройку мужских трусов и шипучку для унитаза? Реанимировала застиранные вещи, отбелила тюлевую занавеску с помощью зеленки и сварила суп с клецками?

Новости
"Ты слишком хорошая для меня"

При всем уважении к ведическому учению готова спорить до хрипоты, что у каждой женщины должно быть свое дело. Женщина просто обязана быть чем-то увлечена, иначе иссякнет энергия. Исчезнет блеск глаз. Пропадет жажда жизни. Пусть она будет работать на полставки или откроет мини-пекарню. Начнет маленький бизнес по выращиванию кактусов или орхидей, придумает интернет бутик топиариев, освоит фотографию, собирает рецепты дрожжевых булочек, чтобы в будущем издать книгу, ведет свой блог, как в фильме "Джули и Джулия", занимается благотворительностью, устраивать детские праздники или персональные выставки. Только не исключительно стирка белья с кристаллами марганцовки, удаление воска с ковров, приготовление суточных щей и озабоченность по поводу хьюмидоров.

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Ирина ГоворухаИрина Говоруха
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Источник:Facebook Ирины Говорухи
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