Тот шок помню до сих пор. Подруга-одесситка, перспективный дизайнер и мама двухлетнего Тимки, одной минутой сместила мою систему координат.

Малыш был славным. Немного косолапил, хохотал и постоянно попадал в передряги (то застрял между диванными подушками, то испачкал судокремом гостиную, то слопал кошачий корм).

Однажды, во время обеда, розовощекий Тимка сидел в стульчике и смотрел мультик в ожидании тарелки супа. Подруга молча насыпала себе, зачерпнула ложку и отправила в рот. Мои глаза от удивления выкатились двумя боулинговыми шарами.

– Как так? А ребенок?!!

На что мамочка невозмутимо ответила:

– Если я буду кормить его голодной, то стану нервничать, раздражаться, ругать за пятна, подгонять, тыкать носом в каждую бульонную лужу. А так я сыта и могу потратить на кормление сколько угодно времени.

В моей семье все было по-другому. Женщины испокон веков ставили себя на самое последнее место и ели часто стоя или прямо из кастрюли. К примеру, бабушка садилась за стол, когда все уже допивали чай и стеснительно выкладывала на тарелку единственную подгоревшую котлету. Тетка никогда не прикасалась к "душе" арбуза, оставляя ее домочадцам. Я, ежедневно упражняясь в выпечке полезного печенья, выбираю себе самые неудачные экземпляры. Те, что расползлись и потеряли форму: осьминогов с выпавшими глазами и зайцев с отвалившимися ушами. Ни в коем случае не оставлю "уродцев" мужу, ребенку или няне.

Так поступают многие женщины. В фильме "Однажды двадцать лет спустя" героиня, не раздумывая шьет для дочери новогодний наряд Снегурочки из своего единственного парадного платья. Зулейха в романе Гузель Яхиной кормит сына собственной кровью и идет ради него на страшные лишения. Моя мама, будучи не в состоянии оплатить уроки рисования для младшей сестры, нанялась к художнику полоть огород и убираться в доме. Этот список можно продолжать до бесконечности, вступая с притчами и учениями в явный диссонанс.

У одного гуру по воскресеньям собирались благодарные ученики. Как правило, приходили с голубыми лотосами, пурпурными гибискусами, мангостинами и папайей. Сидели, пели, внимали мудростям. Однажды фруктов принесли так много, что учитель попросил ученика их порезать и раздать, как священную пищу. Тот живо выполнил поручение, сбрызнул папайю соком лайма и уточнил кому первому предложить дольку. Гуру посоветовал начать с того, кому больше всего доверяет и в кого больше всего верит. Собравшиеся даже не сомневались в его выборе. Ведь все почести должны достаться именно Учителю. Вот только ученик, ни минуты не раздумывая, взял сладость себе.

Я не берусь раздавать советы и рассказывать, что верно, а что- нет. Просто поддерживаю мысль Пауло Коэльо о том, что зачастую дети отрекаются от мечты, чтобы обрадовать родителей, а родители отрекаются от жизни, чтобы обрадовать детей.