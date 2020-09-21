День осеннего равноденствия 2020: каким знакам зодиака он изменит жизнь

В 2020 году День осеннего равноденствия наступает 22 сентября в 16.30 по Киеву. В этот день центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. После этого день начинает существенно убывать, а ночь становиться длиннее.

День равноденствия также считается наступлением астрологической осени, что окажет в той или иной мере влияние на всех представителей зодиакального круга, но на некоторые знаки воздействие будет особенно сильным. OBOZREVATEL рассказывает, какие четыре знака зодиака остро почувствуют перемены в жизни уже в ближайшем будущем.

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Скорпион

День осеннего равноденствия 2020: как изменится жизнь у Скорпионов. Sunmag

У Скорпионов наступит период полного обновления. Представителям этого знака удастся воплотить все планы в жизнь. Их ждет невероятный карьерный взлет, но все зависит не только от вас, но и от команды единомышленников. Также представится возможность решить конфликт, который продолжался многие годы.

Овен

Овен: как День равноденствия изменит жизнь. Astrologos

Начиная с 22 сентября Овны станут замечать, что их жизненный путь становится намного легче. Действительно, для представителей знака наступил благоприятный период. Он будет касаться и финансов, и личной жизни. Для закрепления успеха вам необходимо избавиться от завистников в своем окружении.

Рыбы

Как изменится жизнь Рыб после Дня равноденствия 22 сентября. Pinterest

Рыбы в последнее время все чаще жаловались на то, что их жизнь стала серой и скучной. Рутина заканчивается, с конца сентября у вас начнется яркий и очень счастливый период. Звезды откроют вам путь к успеху. Возможно, представится шанс рискнуть – не надо бояться это делать. В первую очередь, риск коснется карьерной жизни. На любовном фронте наступит гармония и спокойствие.

Близнецы

Что изменится после Дня равноденствия 22 сентября у Близнецов. ukranews.com

С 22 сентября вам придется намного быстрее принимать решения. Медлить нельзя, иначе можете пропустить важный шанс получить награду за свои труды. Также у Близнецов начнется яркий романтический период – новые знакомые, влюбленность и круговорот приятных событий принесут самые положительные эмоции.

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