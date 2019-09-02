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/ Психология

Даже не пытайтесь: ученые дали мужчинам важный совет в отношениях с женщинами

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Исследователи из Швеции порекомендовали мужчинам перестать спорить с женщинами, так как это бесполезно.

Ученые подчеркнули, что представительницы прекрасного пола лучше запоминают различные детали и могут вспомнить их во время разговора. Об этом сообщает The Daily Mail.

Например, "кто сказал и что" и "где пропавшие вещи". Женщины имеют преимущество, так как у них сильнее развита эпизодическая память, которая может с точностью запоминать события различной давности. Именно этот фактор говорит о том, что начинать спор с женщинами бесполезно.

Мужчинам бесполезно спорить с женщинами

Мужчинам бесполезно спорить с женщинами

pixabay.com

Исследование также показывает, что дамы лучше запоминают лица и запахи.

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Экспертная группа основывала свои выводы на 617 исследованиях, которые проводились в период с 1973 до 2013 год. В экспериментах приняли участие 1,2 миллиона участников.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал 10 признаков созависимых отношений. Это особое состояние психики, когда эмоции одного человека глубоко связаны с поведением другого.

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Место
Швеция
Теги
Отношения Психология
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