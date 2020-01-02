Главная Новости
2 января • обновлено в 15:00
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Психология

Чтобы желание сбылось: назван магический ритуал, исполняющий мечты

1.3т
Читать материал на украинском

Победительница "Битвы экстрасенсов " Алена Курилова рассказала, что нужно делать для осуществления желаний.

Так, по ее словам первое, что необходимо сделать - это написать свое желание на бумаге, пишет "Комсомольская правда в Украине".

Чтобы желание сбылось: назван магический ритуал, исполняющий мечты
Новости
Праздники и памятные даты января: что отмечается

"Напишите свое желание на бумаге. Сложите ее и придавите елкой (должна быть натуральной), которая стоит в вашей квартире. А после окончания праздников пойдите к реке, сделайте из этой бумаги самолет и пустите в сторону воды. Будут работать все стихии: земля - натуральная елка, огонь - свеча в комнате, воздух - летящий самолет с вашими желаниями и вода - река. Это работает. Раньше мы с подругами так делали и у нас все сбывалось", - сказала экстрасенс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, по восточному календарю 2020 год — год Белой Металлической крысы, покровительствующей различным начинаниям.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги