Чтобы желание сбылось: назван магический ритуал, исполняющий мечты

Победительница "Битвы экстрасенсов " Алена Курилова рассказала, что нужно делать для осуществления желаний.

Так, по ее словам первое, что необходимо сделать - это написать свое желание на бумаге, пишет "Комсомольская правда в Украине".

"Напишите свое желание на бумаге. Сложите ее и придавите елкой (должна быть натуральной), которая стоит в вашей квартире. А после окончания праздников пойдите к реке, сделайте из этой бумаги самолет и пустите в сторону воды. Будут работать все стихии: земля - натуральная елка, огонь - свеча в комнате, воздух - летящий самолет с вашими желаниями и вода - река. Это работает. Раньше мы с подругами так делали и у нас все сбывалось", - сказала экстрасенс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, по восточному календарю 2020 год — год Белой Металлической крысы, покровительствующей различным начинаниям.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!