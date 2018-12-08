Однажды я пожаловалась на свое житие-бытие. Что квартира съемная и сырая, на работу - почти два часа с тремя пересадками и зарплата - "кот наплакал". Возвращаюсь около полуночи пустынной улицей, шарахаясь каждого встречного. Неподалеку масштабная стройка, и на днях за мной увязался чудовищный ничейный пес. Сперва трусил рядом, обнюхивая не то сапоги, не то подол юбки, а потом забежал вперед, поставил лапища на плечи, и мы с ним оказались одного роста. От псины несло помойкой, и слюна капала на новый лисий воротник. В тот момент от ужаса пережила инфаркт, инсульт и два паралича, поэтому даже не вспомню как доковыляли до подъезда и на какой ноте расстались.

Мужчина, которому пересказала свою историю, только осклабился: "Так жить - исключительно твой выбор. Что мешает сменить работу, дом, окружение и перестать водить дружбу с нищебродами и одичавшими псами?"

В тот момент я его возненавидела. Легко сказать "смени работу" А на что жить пока ищу другую? Спустя время поняла, что делать выбор - это каторжный труд, натянутые нервы и миллион сомнений. Что это всегда стремно, дискомфортно, неуютно и стрессово. Легче по накатанной: есть привычные спагетти, спать на продавленном диване, читать низкопробные, но дешевые детективы, смотреть по ящику драмы и трястись в вечно переполненной маршрутке №327. Только если не сделаем выбор мы, вместо нас его могут сделать другие (выбрать ВУЗ, мужа или жену, школу для ребенка и ковер в гостиную). Мало того, правильного выбора не существует. Ведь то, что подходит жителю пустыни, ни в какие ворота датчанину или сибиряку.

Новости Впервые без жены

Мы выбираем ежесекундно: ехать на скоростном трамвае или на такси, пить третью чашку кофе или осушить стакан воды, проснуться в шесть утра или в девять, одеться потеплее или "покрасивше", покачать пресс или прокачать собственную харизму, сказать "да" или "нет", купить обезжиренное молоко или четырехпроцентное, повесить синие шторы или красные, жить с привычным мужчиной, таскающим за волосы из-за пыли на плинтусах, или в одиночку. Выбираем куда пойти и в котором часу. Что сказать и каким тоном. Что выпить и из какого бокала. С кем уснуть и с кем проснуться. Одни решения даются с легкостью, другие - кровью и потом. И так иногда хочется, чтобы ответственность взял кто-то другой и решил за нас переходить на новую должность или нет. Жениться или не жениться. Отдыхать в Сергеевке или раскошелиться на Абу-Даби. Рожать или не рожать. Уйти или остаться.

Я не хочу приводить в пример невыносимый короткометражный фильм "Мост", в котором отец стоит перед шокирующим выбором спасти несколько сотен людей, мирно едущих в поезде, или единственного сына. Тот делает выбор в пользу пассажиров. И совсем не хочется рассказывать о женщине, утопившей собственного не вовремя расплакавшегося ребенка, чтобы сохранить жизнь односельчанам, прячущимся от немцев в болоте. Дай Бог, чтобы никому из нас не пришлось стоять перед подобным. Просто, чтобы там не говорили, выбор есть всегда. Даже если нам упорно кажется, что его нет и в помине...