Существует множество статей о том, как отличить женщину, у которой давно не было мужчины, в толпе (спойлер – никак). А вот о том, как отличить мужчину, у которого давно не было женщины, почти не говорят. Мол, все сейчас продается и все покупается.

Однако, часто проблема мужчины состоит в его психологических особенностях, а не в отталкивающей внешности или нехватке денег. Тогда фрустрация разворачивается во всей красе, а на проблемы в интимной жизни могут указать следующие признаки.

- Фиксация на теме секса /паническое бегство от этой темы

По-сути, это стороны одной медали. Фиксация на теме включает в себе ежедневный мониторинг новостей на тему секса и отношений полов, повышенную активность в них, просиживание штанов на форумах. Поймите меня правильно, я не хочу сказать, что всякий, кто общается в сети на темы любви и секса – давно не имеет его в реальной жизни. Я о другом. Некоторые люди умудряются отметиться практически во всех статьях, которые есть в интернете, они тратят на это 90% своего свободного времени. 300 тысяч, 500 тысяч однообразных реакций - для них это не предел. Я считаю это явными признаками фиксации.

Как выглядит бегство от темы, тем не менее, тоже напоминающее фиксацию? Помните анекдот об учительнице института благородных девиц, которая избегала мужчин на улицах, потому что под одеждой они голые? Вот, это оно.

- Злость/самобичевание

Обычным проявлением фрустрации является злость. Там, где злость появляется ни с того, ни с сего, скорее всего, имеются нереализованные и подавленные потребности. Вспомните ползучую агрессию бабушек на лавочках или отдельных граждан в общественном транспорте. Объектом агрессии становится объект, который "не дается". Сначала конкретная женщина, а потом и все представительницы пола. Там, где присутствует злость "на всех баб" и слова-маркеры типа "бабье", с личной жизнью не все в порядке. Секса или нет, или он есть, но такой никудышный и механистический, что лучше бы его не было.

Увы, у самых высокоинтеллектуальных и развитых особей эта злость обращается на себя. Что немного лучше для женщин в целом, но плохо для конкретной личности, которая начинает заниматься не конструктивной деятельностью, а самообвинениями из серии я не привлекательный, не любимый, не нужный.

- Обесценка/идеализация объекта

Следующим шагом, помогающим немного снизить навязчивое давление потребности, является попытка обесценить объект. День за днем в женщинах ищутся изъяны и недостатки, искусственно вызывается отвращение к ним. Кстати, я знаю, что подобное поведение "назначали" некоторые российские сексологи для лечения половых дисфункций. Страх перед женщинами проходит, дисфункции становятся не такими выраженными, но в голове поселяются такие мадагаскарские тараканы, что лучше бы были дисфункции.

С другой стороны, иногда женщина, влечение к которой невзаимно, назначается богиней. Это разом решает массу проблем, начиная с ответа на вопрос "почему у нас ничего нет" и заканчивая вектором приложения активности. Такое "служение прекрасной даме" на новый лад. Что же, это хотя бы общественно-одобряемое действие, породившее немало художественных произведений.

- Попытки рационализации/ морализации происходящего

Под вынужденное воздержание подводится базис из множества причин, начиная от фальшиво-вымученного "мне это просто невыгодно, дорого, любви нет", до более сложных, типа "по природе женщинам нравятся всего 2% наглых бабуинов, и это не я". Иногда человек доходит до того, что выдумывает какую-то свою альтернативную мораль, в которой смешаны, как в мусорном отделении пылесоса, частички известных уже религий и учений. Но только в тех аспектах, которые негативны по отношению к сексу вообще, и женщинам в частности. В любом случае стремление сделать сложным то, что проще простого, и лишнее мудрствование – негативный признак.

Есть и другие признаки. Например, причудливые проекции на женщин собственных потребностей (им от меня одного надо) или смена объекта (я теперь общаюсь исключительно со своей куклой/в чатах, так безопаснее). Но в целом могу сказать так – где есть много агрессивной, трудносдерживаемой энергии, направленной хоть на себя, хоть на других – там и воздержание в самом негативном его ключе. А вот некоторые мужчины сублимируют свое воздержание в работу и творчество, в открытия и произведения искусства. И это прекрасно.

Встречали мужчин, пострадавших от вынужденного воздержания? Как это проявлялось?