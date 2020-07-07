Что стоит почитать украинцам этим летом: 10 лучших книг для любого возраста

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь украинцев. Так как границы большинства стран остаются пока закрытыми, многие проводят свой отпуск дома, уделяя время любимым занятиям, на которые ранее не хватало времени.

Чтение книг, безусловно, является одной из самых доступных возможностей отвлечься и заняться саморазвитием. OBOZREVATEL совместно с масштабным книжным интернет-магазином Yakaboo составил подборку популярнейших книг, на которые стоит обратить внимание украинцам.

В топ-10 вошли самые разнообразные издания: классика ужасов от Стивена Кинга, продолжение любимой детской книги "Чарли и шоколадная фабрика", психологический бестселлер об эмоциональном интеллекте и, конечно, новинки от украинских авторов.

Рixabay

#ГАЛЯБЕЗГОЛОВЫ

Долгожданная новинка от мастера остросюжетной прозы Люко Дашвар. Как известно, человек по-настоящему теряет голову только от двух вещей: от страха и от любви. Однако что делать, когда тебя одновременно накрывают и страх, и любовь? Об этом и придется узнать Гале, чья жизнь перевернулась с ног на голову только потому, что она стремилась помочь другому человеку. Девушка потеряла все: работу, мужа, друзей, веру в людей. И что, как все наиболее значимое и невероятное начинает происходить с нами именно тогда, запятые мы пытаемся выкарабкаться из ада?

Yakaboo

"Это не пропаганда. Путешествие на войну против реальности"

От политиков и наркомафии до религиозных фанатиков и популистов – эта книга собрала в себе новые и старые инструменты запугивания и лжи, которые случаются в нашем информационном поле чуть ли не каждый день. Питер Померанцев рассказывает об информационных войнах, ботах, о троллях и хакерах, о фейковых новостях и потере прозрачной политической дискуссии. А еще – о ХХ веке, о его интеллектуальном наследии, о Холодной войне и КГБ, потерянной иллюзии, что больше информации будет означать больше свободы и более глубоких дискуссиях.

Yakaboo

"Чарли и большой стеклянный лифт"

А вы знали, что в популярной истории о Чарли и шоколадную фабрику есть продолжение? В нем стеклянный лифт, созданный несравненным мистером Вилли Вонка, взлетает в открытый космос, и тут начинается просто невероятный сюжет. Здесь будут космические пираты, Белый дом, пришельцы и невероятные превращения, а финал этой истории удивит всех. Не зря автора книги Рональда Дала называют "литературным отцом" Джоан Роулинг – волшебная атмосфера захватывает с самого начала.

Yakaboo

"Хлебное перемирие"

Прозаическая новинка от Сергея Жадана, полна комических слов и трагических смыслов. События происходят летом 2014 года. История одной смерти постепенно превращается в историю целого поколения, на историю отношений между детьми и родителями, на историю измены и недоверия. По мнению автора, о войне нужно писать, чтобы она не стала для нас привычным явлением. И эта книга напоминает – война продолжается, и ни одно перемирие не способно залечить полученные раны: они и дальше будут ныть, навсегда меняя жизнь людей, которые вовсе не собирались воевать.

Yakaboo

"Город девушек"

Интригующий роман о женской сексуальности, свободе и принятии себя от автора бестселлера "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт. Эта история начинается летом 1940 года, когда девятнадцатилетнюю Вивиан Моррис выгоняют из престижного колледжа и она оказывается на Манхэттене, в настоящем водовороте богемной жизни. Знакомства со звездами, необычные театральные постановки, безудержный секс, реки алкоголя и ощущение полной свободы сначала завораживают и соблазняют, а затем выбивают землю из-под ног. Все это нужно пройти героине, чтобы понять – ты не должна быть "хорошей девочкой", чтобы быть хорошим человеком.

Yakaboo

"Морт"

Этот роман открывает цикл серии "Дискосвіт", в котором главным персонажем является Смерть. В мире Терри Пратчетта Смерть не только доставляет души в другой мир, но и рыбачит, философствует, любит котят и вкусные блюда... А еще очень мечтает об отпуске! Именно мечты об отдыхе побуждают Смерть выбрать себе в подмастерья сельского парня Морта. Но сможет ли не очень способный к хозяйствованию шестнадцатилетний парень овладеть непростой работой Смерти? И к чему могут привести простые человеческие слабости, вроде сочувствия и способности любить? Под привычной иронией и фэнтезийным сюжетом Пратчетт поднимает острые социальные вопросы, поэтому философские размышления вам гарантированы.

Yakaboo

"Эмоциональный интеллект"

Успех в жизни и карьере зависит от ума. А как насчет эмоций? О важности эмоционального интеллекта и эмпатии за последнее время не сказал разве что ленивый, поэтому время наконец узнать об этом явлении больше! В этой книге Дэвид Гоулман, опираясь на научную базу и психологические эксперименты, рассказывает о том, как эмоции формируют нашу судьбу, можно ли исправить заложенные в нас эмоциональные модели и как чувства мешают нам на пути к успеху. Несмотря на то, что перед нами довольно обстоятельное исследование, книга написана таким легким языком, что порой кажется, будто читаешь художественное произведение.

Yakaboo

"Институт"

Стивен Кинг верен своей классической манере, и саспенс начинается буквально с первых страниц. Однажды ночью начинается кошмар – родителей Люка убили, а самого парня бросили во внедорожник и увезли в неизвестном направлении. Он приходит в себя на месте, которое называют Институтом. Это некое гетто для необычных детей, где их держат как подопытных крыс и "выкачивают" их телепатические и телекинетические способности. Новая знакомая Люка говорит, что отсюда невозможно убежать. Но он должен попробовать...

Yakaboo

"Тайное Общество Трусов, или Средство от испуга №9"

Если ваш ребенок чего-то боится или растет неуверенным в себе – эта книга Леси Ворониной обязательна для прочтения. В ней, как и в любимых детских сказках, добро побеждает зло. Но вместо героев-победителей здесь, как ни странно, трусы. Представьте, вот вы бежите знакомой улице и вдруг, провалившись сквозь люк, оказываетесь в секретном штабе Тайного Общества Трусов. Ваша родная бабушка оказывается гениальной изобретательницей, что создала своеобразную "машину времени", а Землю вот-вот должны захватить хищные космические пришельцы-синеморды, которые хотят заразить людей вирусом страха.

Yakaboo

"Стратегии гениев. Пять важнейших уроков от Билла Гейтса, Энди Гроува и Стива Джобса"

Интересно, как руководили своими компаниями одни из трех крупнейших инноваторов в свое время? Авторы книги Девид Йоффе и Майкл Кузумано на протяжении многих лет исследования этих личностей вывели пять главных правил, которыми руководствовались Билл Гейтс, Стив Джобс и Эндрю Гроув. Собственно об этой пятерке правил и о том, что бывает, когда их соблюдать, и рассказывает книга. Также вы узнаете, что должен уметь стратег, когда детали действительно важны и как отказ от успешного продукта помог развить целую индустрию. В отличие от большинства книг со знаковыми лицами на обложке, здесь вы не просто прочитаете биографии, а на примере Intel, Microsoft и Apple поймете различные рыночные механизмы и принципы их работы

Yakaboo

.Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шоумен Сергей Притула назвал топ-6 интересных книг для школьников.