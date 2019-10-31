В своей статье "Заброшенная женщина видна сразу" Василиса Савицкая обращается к мужчинам с, казалось бы, простой просьбой – о внимании. "Внимание, - пишет она, - вещь простая, каждому мужчине подвластная… Цветок в будний день, поцелуй в шею, когда не ждешь, слово наполненное теплом... Так просто, но так сложно". А почему если так просто, то так сложно? Очевидно, что эти два слова уничтожают друг друга, как плюс (просто) умноженный на минус (сложно), когда в результате математических подсчетов мы получаем ноль, а в отношениях – пустоту!

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Автор говорит, что мужчины о внимании забывают, его важность обесценивают. А почему так происходит, она не говорит. Попробую заполнить пробел, ответив на этот вопрос.

Почему исчезает внимание следует искать только в чувствах мужчины. Всем известно, что наибольшее внимание мужчина проявляет к женщине, когда влюбляется в нее и хочет ею обладать. Добившись своих целей, он теряет интерес к объекту, любовь умирает, а с ней и внимание! А если они успели пожениться, то женщина в такой паре становится совсем нелюбимой. Может быть, она нужна ему для других целей, которые она хорошо выполняет, но у него больше не возникает желания быть к ней внимательным. Вывод простой: –внимание мужчины к женщине бывает только тогда, когда в нем живет к ней любовь.

К сожалению, она (любовь) в мужчин представляет собой летучее чувство, основанное на их временном остром желании половых отношений с выбранной женщиной. Только она их перестала интересовать, многие мужчины начинают искать новых женщин, рассыпая там свое внимание. Иные внимание переключают на бизнес, политику, алкоголь или наркотики. Большинство же, попав в силки брака, так и живут от рассвета до полуночи: работа, дом, заботы – "… оголяя, - как заметила В. Савицкая, - темную почву правды".

Тут самое страшное для женщины – это разрушение ее мечты о неземной любви, что, впрочем, можно приравнять к вере в вечную жизнь, т.е. в то, чему не суждено осуществиться. Она встречает мужчину и думает, что это тот, который даст ей любовь и внимание, она же сама рисует его красками, выделяя в нем выдуманные ею самой лучшие качества, которых в реальности нет! В результате – одиночество вдвоем!

Большое счастье, конечно, встретить мужчину, который будет тебя любить всю жизнь, проявляя внимание и заботу. Но это удается не всем женщинам, а только тем, которым повезло. А сколько невезучих? Их, к сожалению, ждет жизнь, по словам В. Савицкой: "Бесцветная, безжизненная, безрадостная".

"А что же делать", - спросите вы? Ответ простой: занимайтесь образованием, расширяйте знание, идите в политику и бизнес, делайте добрые дела и не ищите все новых и новых мужчин, ожидая от них любви и внимания. Таких очень мало, и они уже заняты женщинами, которым повезло встретить их в своей жизни!

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