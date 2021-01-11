Что изучает гештальтпсихология
Гештальтпсихология за последние годы набрала большую популярность. Несмотря на то, что возникло направление еще в начале прошлого столетия, сейчас оно получает особое признание. Что это и почему заслуживает внимания, объясняет Игорь Погодин – основатель Академии практической психологии.
Гештальтпсихология – направление западной психологии, активно набирающее популярность с каждым годом. Возникло в Германии в 1912, а основоположником является Макс Вертгеймер – известный немецкий психолог. Были проведены исследования зрительного восприятия. Вследствие чего многие специалисты, среди которых также Вольфганг Келлер, Курт Коффка и Курт Левин, пришли к одному выводу: человек воспринимает не отдельные фрагменты мира, а целостные упорядоченные конфигурации.
“Целое всегда больше суммы составляющих его частей” – основной закон гештальтпсихологии. Расчленение сознания не воспринимается в этом направлении. Изначально феноменальное поле было основным предметом гештальтпсихологии, но со временем наука значительно расширялась, поэтому сюда подключились вопросы творческого мышления, памяти и потребностей человека.
Основные принципы гештальтизма
Фигуры, фон и константы, взаимодействия между собой, формируют гештальты – новые свойства. Упорядоченность и целостность восприятия достигаются, благодаря основным принципам:
Близость.
Пример: левая часть рисунка воспринимается, как цельная картина, правая – три отдельных столбика:
Схожесть.
Пример: рисунок ниже воспринимается, как строки, а не колонки:
Целостность.
Пример: рисунки воспринимаются, как полноценные круг и прямоугольник, а не отдельные отрезки:
Замкнутость.
Смежность.
Общая зона.
Основные идеи гештальтпсихологии
Главный предмет гештальтпсихологии – это сознание, которое воспринимается, как единое целое, элементы которого активно взаимодействуют друг с другом. Один из примеров – человеческий организм. Несмотря на огромное количество элементов и процессов “система” работает исправно и находится в гармонии в течение многих лет. Среди основных идей гештальтпсихологии можно выделить следующие:
Гештальт – автономная единица сознания, структура, состоящая из цельных образов.
Предмет гештальтпсихологии – сознание, понимание которого базируется на восприятии цельных образов.
Метод познания гештальтов – наблюдение и подробное описание личного восприятия происходящего.
Зрительное восприятие – главный психический процесс в гештальтпсихологии.
Мышление – набор навыков, полученных опытным путем, благодаря многочисленным попыткам и ошибкам.
Что такое гештальт-терапия
Это терапия, в ходе которой человеку предлагается наблюдение за отдельными феноменами, их описание и получение обратной связи. Условно, клиент в диалоге с терапевтом рассказывает о своей жизни, смотри на ситуации под другим углом и получает экспертный фидбэк, что помогает сделать определенные выводы.
В моей авторской методологии – Психотерапии Переживанием – особое внимание уделяется чувствам и эмоциям, которые человек испытывает в обыденных ситуациях и, как правило, вообще не замечает их.
Новый мир открывается перед человеком, который учится заглядывать внутрь себя. Умеет быть в моменте и чувствовать жизнь, а не проматывать ее.
Клиенты утверждают, что жизнь разворачивается на 180 градусов, когда этот метод применяется на практике. И для многих этот процесс не отличается от магии. Почему?
Мы не предпринимаем никаких конкретных практических действий.
Мы наблюдаем, обсуждаем и становимся внимательнее.
Мы не рассказываем о своих новых взглядах окружающим людям.
Мы не работаем напрямую с окружающими людьми.
Мы просто много переживаем свою жизнь, а не проматываем.
И несмотря на это, жизнь кардинально меняется. Люди находят общий язык с родителями, с которыми не разговаривали годами. Вторые половинки становятся внимательнее и заботливее. Налаживается карьера. Бизнес растет.
Ничего конкретного не предпринимается, но мир вокруг улучшается. И никакой магии в этом нет. Это закономерный результат Психотерапии Переживанием.
Я детально раскрываю методологию в своих обучающих программах. И настаиваю на том, что каждый студент, поступивший в Академию практической психологии, обязан научиться применять это в своей жизни, прежде чем стать гештальт-терапевтом. Только после этого приходит полное понимание, как на самом деле работает этот метод.
Каждый человек, не имея особых знаний в психологии и гештальтпсихологии, может успешно применять методы гештальт-терапии в своей жизни. Для этого достаточно иметь точечные инструменты и понимать, как они работают. На своем YouTube-канале я делюсь практическими советами по гештальт-терапии в каждом ролике. Смотрите сейчас и делайте свою жизнь лучше уже сегодня.