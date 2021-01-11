Что изучает гештальтпсихология

Гештальтпсихология за последние годы набрала большую популярность. Несмотря на то, что возникло направление еще в начале прошлого столетия, сейчас оно получает особое признание. Что это и почему заслуживает внимания, объясняет Игорь Погодин – основатель Академии практической психологии.

Гештальтпсихология – направление западной психологии, активно набирающее популярность с каждым годом. Возникло в Германии в 1912, а основоположником является Макс Вертгеймер – известный немецкий психолог. Были проведены исследования зрительного восприятия. Вследствие чего многие специалисты, среди которых также Вольфганг Келлер, Курт Коффка и Курт Левин, пришли к одному выводу: человек воспринимает не отдельные фрагменты мира, а целостные упорядоченные конфигурации.

“Целое всегда больше суммы составляющих его частей” – основной закон гештальтпсихологии. Расчленение сознания не воспринимается в этом направлении. Изначально феноменальное поле было основным предметом гештальтпсихологии, но со временем наука значительно расширялась, поэтому сюда подключились вопросы творческого мышления, памяти и потребностей человека.

Основные принципы гештальтизма

Фигуры, фон и константы, взаимодействия между собой, формируют гештальты – новые свойства. Упорядоченность и целостность восприятия достигаются, благодаря основным принципам:

Близость.

Пример: левая часть рисунка воспринимается, как цельная картина, правая – три отдельных столбика:

Схожесть.

Пример: рисунок ниже воспринимается, как строки, а не колонки:

Целостность.

Пример: рисунки воспринимаются, как полноценные круг и прямоугольник, а не отдельные отрезки:

Замкнутость.

Смежность.

Общая зона.

Основные идеи гештальтпсихологии

Главный предмет гештальтпсихологии – это сознание, которое воспринимается, как единое целое, элементы которого активно взаимодействуют друг с другом. Один из примеров – человеческий организм. Несмотря на огромное количество элементов и процессов “система” работает исправно и находится в гармонии в течение многих лет. Среди основных идей гештальтпсихологии можно выделить следующие:

Гештальт – автономная единица сознания, структура, состоящая из цельных образов.

Предмет гештальтпсихологии – сознание, понимание которого базируется на восприятии цельных образов.

Метод познания гештальтов – наблюдение и подробное описание личного восприятия происходящего.

Зрительное восприятие – главный психический процесс в гештальтпсихологии.

Мышление – набор навыков, полученных опытным путем, благодаря многочисленным попыткам и ошибкам.

Что такое гештальт-терапия

Это терапия, в ходе которой человеку предлагается наблюдение за отдельными феноменами, их описание и получение обратной связи. Условно, клиент в диалоге с терапевтом рассказывает о своей жизни, смотри на ситуации под другим углом и получает экспертный фидбэк, что помогает сделать определенные выводы.

В моей авторской методологии – Психотерапии Переживанием – особое внимание уделяется чувствам и эмоциям, которые человек испытывает в обыденных ситуациях и, как правило, вообще не замечает их.

Новый мир открывается перед человеком, который учится заглядывать внутрь себя. Умеет быть в моменте и чувствовать жизнь, а не проматывать ее.

Клиенты утверждают, что жизнь разворачивается на 180 градусов, когда этот метод применяется на практике. И для многих этот процесс не отличается от магии. Почему?

Мы не предпринимаем никаких конкретных практических действий. Мы наблюдаем, обсуждаем и становимся внимательнее. Мы не рассказываем о своих новых взглядах окружающим людям. Мы не работаем напрямую с окружающими людьми. Мы просто много переживаем свою жизнь, а не проматываем.

И несмотря на это, жизнь кардинально меняется. Люди находят общий язык с родителями, с которыми не разговаривали годами. Вторые половинки становятся внимательнее и заботливее. Налаживается карьера. Бизнес растет.

Ничего конкретного не предпринимается, но мир вокруг улучшается. И никакой магии в этом нет. Это закономерный результат Психотерапии Переживанием.

Я детально раскрываю методологию в своих обучающих программах. И настаиваю на том, что каждый студент, поступивший в Академию практической психологии, обязан научиться применять это в своей жизни, прежде чем стать гештальт-терапевтом. Только после этого приходит полное понимание, как на самом деле работает этот метод.

Каждый человек, не имея особых знаний в психологии и гештальтпсихологии, может успешно применять методы гештальт-терапии в своей жизни. Для этого достаточно иметь точечные инструменты и понимать, как они работают. На своем YouTube-канале я делюсь практическими советами по гештальт-терапии в каждом ролике. Смотрите сейчас и делайте свою жизнь лучше уже сегодня.