Четыре способа, как семье благополучно пережить карантин

Влияние карантина ощутили на себе многие семьи. А поскольку длительное воздействие стрессовых событий повышает риск развития тревожного расстройства, важно избегать чувства тревоги, особенно у детей.

К счастью, существуют научно проверенные способы восстановить благоприятную обстановку дома, пишет писательница, тренер по йоге Дана Сантас в статье для CNN.

Как семье пережить карантин Pixabay

1. Ежедневная практика благодарности

Практика благодарности, применяемая в повседневной жизни, согласно многим исследованиям, помогает снять стресс, поднять настроение и даже укрепить брак. Благодарность может выражаться в разной форме: например, члены семьи за обедом в устной форме говорят о том, за что они благодарны друг другу, также можно сделать баночку, доску или журнал благодарности.

2. Изобразительное искусство

Не зря детские психологи поощряют детей выражать свои чувства через рисунок, а учителя используют раскраски как способ успокоиться перед контрольной. Преимущества художественного самовыражения, разрушающие тревогу, неоспоримы.

Вы, наверняка, замечали, как ребенок беззаботно концентрируется за рисованием и с какой гордостью демонстрирует свои законченные произведения искусства. Вы можете вспомнить это чувство расслабления и уверенности из своего детства.

Однако дети не исключение. Взрослым также невероятно полезны такие виды деятельности. Так, новые исследования подтверждают терапевтическую ценность искусства для людей всех возрастов, показывая, что оно способно значительно снизить уровень гормона стресса кортизола, помогает снизить тревожность, сосредоточиться и улучшить внимательность.

Изобразительное искусство помогает снять стресс не только у детей, но у взрослых Pixabay

3. Игры на воображение

Ролевая игра – это естественная способность ребенка, которая помогает ему расслабиться и снять стресс. Поэтому важно так организовать день, чтобы он предусматривал время на игру.

Так, ребенок может изобразить, что он отправляется в больницу, или, к примеру, разыграть поездку в магазин, где все носят маски, говорит детский и семейный психолог Даниэль Саттон. При этом родителям также полезно присоединиться к игре детей, следуя их указаниям.

4. Ежедневный семейный фитнес

Ежедневный семейный фитнес – это эффективный способ снять стресс и укрепить семью. Есть множество исследований, доказывающих пользу регулярных физических упражнений для психики, но когда речь идет о снятии стресса и чувства тревоги, наиболее эффективные формы упражнений, сосредоточенные на связи между умом и телом. Это может быть йога, тайчи или цигун.

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