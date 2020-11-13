Думаю, вы все прекрасно знаете, что у тех, кто любит приметы и ритуалы, также, как и у тех, кто любит большие скидки, есть своя чёрная пятница.

Но в отличии от тех, кто старается скупиться подешевле, любители плевать через левое плечо, стуча по дереву, озабочены получением скидок и подарков от мира нематериального. И главная из этих "льгот" – жить долго, счастливо и безопасно, взамен строго соблюдая определённые правила и обряды. И правила эти не делают скидок на то, что наука уже много-много лет учит нас полагаться на здравый смысл. Тем не менее огромное количество людей по всему миру продолжает исповедовать и проповедовать Магию Суеверий(кстати, само слово "Суеверие" означает: "вера всуе" то есть "напрасная вера"). Но, так что же, несмотря ни на что, побуждает миллиарды жителей нашей планеты обращаться к этому "волшебству":

1) Жажда гарантировать себе успешное будущее.

Здесь желание всегда действовать безошибочно, обезопасив себя от любых неприятностей, является основным стимулятором в ношении оберегов (разных амулетов, заговорённых на отпугивание нечистой силы), и вещиц, приносящих удачу (например, маленькая подковка на счастье, которую носят на шее).

2) Желание, с помощью магии влиять на те процессы, которыми мы, и без того,способны управлять с помощью адекватных действий.

Здесь, выполнение определённых ритуалов, запускает так называемое магическое мышление. Как сказал когда-то Зигмунд Фрейд: " У человека, с примитивным мышлением, имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, всё, что он творит магическим путём, должно произойти только потому, что он этого хочет".

Например, поставил такой человек в своей машине свячёные иконки, и успокоился. А то, что техосмотр не прошёл, да на лысой резине по гололёду – ничего: "На всё воля Божья!"

Более того, некоторые люди, с тревожно-мнительным типом личности, способны на своих ритуалах заработать себе ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство, за которым, уже и до параноидной шизофрении однойрукою подать.

3) Стремление объяснять себе всё необъяснимое.

Многим из нас кажется, что, если дать всему название и всему найти причину, то это сразу всё прояснит, упростит, а значит и успокоит. Феномен этого стремления прост: мир, в котором всё понятно, полностью предсказуем, а значит и управлять им легко. Достаточно регулярно совершать определённые "магические" действия.

Однако, справедливости ради стоит отметить, что соблюдение определённых ритуалов, очень помогает в ряде опасных профессий. Ведь работа, например, пилотом, или сапёром, а также занятия парашютным спортом, практически не оставляет человеку права на ошибку. Вот в таких профессиональных обстоятельствах, соблюдение определённых обрядов и правил помогает людям успешно адаптироваться к стрессу, связанному с риском потерять не только здоровье, но и лишиться жизни. А поэтому, учитывая то, что реальных мотивов у нашего поведения всего два – получить удовольствие и избежать боли, в завершении хочется искренне пожелать всем сторонникам суеверий всё же больше опираться на свой разум и рациональные действия. Ведь жизнь реальная, наказывая людей за слепые заблуждения, скидки на веру в приметы никому не делает. А если ваша искренняя вера действительно помогает вам жить, то используйте её для создания чего-то очень позитивного и светлого, даже в самую чёрную пятницу!

Благодарю за внимание!