Чего хотят женщины? Топ-5 советов для идеальных отношений

Построить идеальные отношения, которые перерастут в будущем в крепкую семью и будут приносить в нашу жизнь гармонию - весьма нелегко. Более того, зачастую из-за некоторых особенностей характера мы сами разрушаем то, чего добивались с таким трудом.

Современная статистика неутешительна: расстаются со временем около половины пар, а если говорить о браках, то цифры еще тревожнее. Изменить ситуацию возможно, однако для этого обоим партнерам стоит понять, чего же они хотят от отношений. Разобраться в собственных чувствах помогу пять нехитрых советов, пишет женское издание Cosmopolitan.

Специалисты озвучили рекомендации, которые помогут понять, что Вам нужно от отношений. В особенности они касаются современных женщин, так как именно представительницы прекрасного поля зачастую являются инициаторами разрывов.

Strategic Business Review

1. Узнайте настоящую себя

Этот совет кажется простым, на самом деле это довольно нелегко. Понять, кто ты есть, что тебе нравится и не нравится самостоятельно - весьма затруднительно, но ответ на этот вопрос может расставить по местам многое в нашей жизни. Обращайте больше внимания на себя, будьте честны с собой. Непонимание самой себя - одна из частых причин того, почему люди выбирают неподходящих партнеров.

2. Сделайте свою жизнь максимально комфортной

Постарайтесь построить вокруг себя атмосферу, которая соответствует Вашим интересам. Общайтесь с людьми, делайте карьеру, занимайтесь любимым хобби. Также стоит определить способы порадовать себя, когда все плохо, ставьте долгосрочные цели.

3. Не бойтесь свиданий

Если Вы до сих пор не нашли достойного мужчину - не стоит проводить вечера в одиночестве. Зачастую одинокие женщины, в том числе и те, кто недавно пережил расставание, не желают окунаться в новые отношения и пренебрегают вниманием со стороны противоположного пола. Иногда полоса одиночества может затянуться на долгие годы, а все из-за того, что Вы потеряли доверие к мужчинам и вынуждены страдать. Не бойтесь принимать приглашения - только общаясь с потенциальными претендентами на Ваши сердце и руку, Вы сможете определить для себя, чего же хотите от дальнейшей жизни.

4. Будьте собой

Когда Вы рассказываете партнеру о каких-то неприятных событиях, посмотрите на его реакцию. В здоровых отношениях нормально чувствовать поддержку и испытывать теплые чувства друг к другу. А если он Вас только критикует и унижает - возможно, это не Ваш вариант. Никогда не бойтесь делиться сокровенным, а если такой страх возникает - значит в этих отношениях Вы не сможете чувствовать себя комфортно.

5. Не придумывайте того, чего нет

Порой люди склонны идеализировать своих предметов обожания или нынешних партнеров. Это очень вредно, постарайтесь понять, каковы они на самом деле. Подходит ли Вам мужчина, помогает ли добиться цели или тащит вниз? В зависимости от этого можно решить, что делать дальше и от каких личностей в будущем держаться подальше.

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