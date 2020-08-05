На вопрос: "Чего хочет женщина?" ответ один. Каждая женщина хочет разного!

Список может длиться до бесконечности, но все же, если смотреть в контексте мужско-женских отношений, то помимо стандартного набора: любовь, забота, верность, защита, нам, женщинам важно вот ещё что!

Женщине от мужчины очень необходимо Принятие! Принятие такой, какая есть, без переделок и критики.

В тех парах, в которых есть взаимное принятие, меньше претензий и недовольства. Поскольку ожидания минимизированы.

Это про реальность, а не про фантазии.

Когда мужчина, знакомясь с девушкой, взвешивает все качества избранницы и искренне решает, что переделает ее под себя!

Женщине нужна Вера в неё её мужчины. Вера в её дело, начинания, в её мечты.

Когда мужчина обесценивает занятие женщины прямо или косвенно, когда давит и отбирает право действовать, пробовать, развиваться и идти дальше (с помощью прямых посланий, манипуляций, шантажа, оскорблений, насмешек, троллинга...)-то он ей "обрезает крылья".

Это прямо отражается на отношениях, на ощущениях женщины рядом с этим мужчиной.

Женщине важно услышать "Я в тебя верю. Пробуй, делай, я рядом". В равной степени как и мужчине.

"ЧТО НУЖНО МУЖЧИНЕ?"

Как было бы хорошо, если бы к каждому мужчине и женщине прилагалась инструкция "Правила использования" в отношениях.

Но это не так, к сожалению. Поэтому недопонимая в парах это абсолютно нормально.

Мы не можем понять мужчин, а они нас. Тем не менее мы неплохо уживаемся вместе.

Сколько уже написано книг, статей, способов, правил, подходов к друг другу.

Но я хочу написать несколько строк для женщин о том, что нужно всем, абсолютно, мужчинам

Девочки, мужчины очень нуждаются в любви и взаимопонимании с нашей стороны. При всей нашей эмоциональности, мужчины стараются делать вид, что они нас понимают, либо игнорят

А что мы делаем в отношении их?

Либо залюбливаем до смерти, либо манипулируем, либо требуем, пилим и тд. (Конечно я обобщаю, но мысль ясна).

Так вот, Девочки!

Мужчинам важно наше Доверие и забота(экологичная, а не удушающая). Они хотят, чтобы им доверяли и принимали такими, какие они есть, и вся мужская психология построена именно на этом. Что такое экологичная забота-это не давящие, не удушающие проявления к мужчине, не матери, не дочери, а женщины.

Мужчинам нужна определенность и аргументация. Не нужно слишком заваливать мужчину своими эмоциями — он привык мыслить рационально. Он может не понять, что вы хотели до него донести, если вы не сказали об этом прямо. Если вы хотите добиться взаимопонимания, постарайтесь разговаривать на языке фактов и четких инструкций. А не эмоционировать и считать, что мужчина сам должен был догадаться, чего вы хотите.

Не забирайте у мужчин право быть мужчинами. Не давайте Советы по каждому поводу.

Мужчинам нужна любовь. Но не всепоглощающая, когда вы живете только им, а про себя забываете. Имейте свои интересы, будьте интересной себе, тогда и ваша любовь к мужчине будет здоровой и целебной.

P.S.Мужчины если я не права, напишите свои размышления, нам женщинам это будет в помощь!

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