"Быть как все": звезда "Дом-2" призналась в травле

Бывшая участница российского шоу "Дом-2", модель Виктория Боня затронула тему буллинга и вступилась за тех, над кем издеваются в обществе.

Она призвала в видеообращении всех быть индивидуальными и уникальными, а также не бояться проявлять себя (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Виктория Боня рассказала о буллинге Кадр из видео

"Когда я училась в школе, у меня были такие же волосы, как у всех, я одевалась также, как все. Но я всегда чувствовала, что ко мне какое-то предвзятое отношение и чуть больше внимания, чем должно быть к обычному ученику", – призналась Боня.

По ее словам, придираются обычно к тем, кто хоть чем-то отличается от массы. Это относится как к детям в школе, так и ко взрослым.

Виктория Боня: "Не бойтесь самовыражаться" instagram/victoriabonya

"Если вы боитесь выражать себя, и боитесь, что над вами будут смеяться, на вас будут смотреть не так, показывать пальцем — вы не можете быть уверенным человеком. Как только вы плюете на мнение всех, у вас начинают проявляться контуры. Не все должны быть одинакового размера, формы, нет. Мы все разные. Эту индивидуальность не нужно бояться и стесняться, тем более, если она не несет ничего разрушающего", – подчеркнула она.

В комментариях пользователи поддержали Боню, отметив, что она говорит все правильно. Пользователи также отметили, что бояться травлю надо не от одноклассников, а от учителей и администраций школ.

Виктория Боня: "не нужно быть одинаковыми" instagram/victoriabonya

"Вы очень правильно все сказали", "Да все верно", "Полностью поддерживаю", "Класс, вы умничка", "Абсолютно согласна! Но бояться надо не одноклассников, а учителей и администрацию школ, которые не принимают таких детей. Всем нужны послушные, исполнительные дети, не имеющие своего мнения. Пусть ума нет, главное – послушные! И детей чмырят, ломают. Взрослые", – отметили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в сети появилась информация о странном поведении Виктории. Очевидцы рассказывали, что на Каннском фестивале она приставала к кинозвездам с просьбой сфотографироваться, а на фуршете умудрилась поесть с каждого стола.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!