"Была главной жертвой": звезда "Орла и Решки" пожаловалась на буллинг

Популярная украинская телеведущая, звезда популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк рассказала о насмешках и травле со стороны сверстников, которые ей пришлось пережить в школьный период.

Молодая звезда отметила, что в свое время была главной жертвой среди учеников школы, где училась Леся. Об этом Никитюк рассказала в интервью "Комсомольской правде в Украине".

Тема буллинга (психологический террор, избиение, травля одного человека, которые чаще всего встречаются в учебных заведениях - Ред.) для Леси не является чуждой. По словам телеведущей, она в детском и подростковом возрасте была самой высокой девочкой в школе и нередко терпела насмешки из-за своего роста.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 19 Мар 2018 в 6:38 PDT

"Я была самой главной жертвой школы №10 в Хмельницком. Я была самой высокой девочкой в классе, и слово "дылда" было самым безобидным, которым меня обзывали. Я плакала. Мне было себя жалко. Я обижалась. Мне не хватало тогда сил бороться", - поделилась Никитюк.

Справиться с насмешками ей помогли родители, а также интерес к учебе и спорту.

"Я просто продолжала хорошо учиться и заниматься спортом. Очень благодарна родителям, которые в тот момент сумели найти нужные слова", - подытожила Леся.

Как сообщал "Обозреватель", телеведущая Леся Никитюк однажды поставила на место своего критика, который назвал ее "тупой", связавшись с ним по мобильному телефону.