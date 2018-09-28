Человеком, который придумал брак, совершенно точно был мужчина. Так уж они устроены, что собственнические и территориальные инстинкты у них сильнее, чем у женской половины человечества.

Например, все знают, что чем патриархальнее общество, тем сильнее институт семьи. Но чем ближе к победе феминистки, тем больше женщины борются за свое право спать где, с кем и сколько хотят. Чем больше у женщин свободы, тем больше они склонны выбирать разных горячих и сильных жеребцов, как бы мужчинам не хотелось думать обратное. Вся пресловутая мужская полигамия начинается тогда, когда мужчину ждет дома законная жена, которая никуда не денется. И когда тайно от этой жены можно улизнуть к красивой нарядной проститутке в чулках.

Но как только мужчина влюбляется, ему хочется видеть женщину только своей, иначе он сходит с ума. Например, женщины довольно легко сосуществуют в гаремах, и даже умудряются создавать внутри этого сообщества небольшие коалиции. Если же несколько мужчин влюбляются в одну женщину, то из истории нам известно, что это всегда кончается дуэлью, самоубийством, или какой-нибудь другой гадостью. В гаремах мужчины не размножаются, и даже не выживают. Веками мужской целью было найти, похитить и полонить каких-нибудь женщин, и застолбить их. И платой за это желание становились войны, убийства и прочие человеческие трагедии.

Клинок такого мироустройства был обоюдоострым. Женщина, будучи беззащитной в существующей общественной системе, остро нуждалась в мужчине: добытчике, захватчике, защитнике. Таким образом, потребность мужчины и женщины в браке была обоюдной. Феминизм, сексуальная революция, и падение значимости физического труда освободили женщин. Внезапно роль защитника взяло на себя государство, а добытчика – сама женщина, вышедшая на работу. Как говорили в моем детстве, держится "на сопельке" роль мужчины как захватчика. Некоторые женщины еще стесняются инициировать знакомства сами. Но и тут они уже наступают на пятки мужчинам со своими курсами соблазнения.

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У мужчин не осталось практически никаких инструментов для того, чтобы держать женщин "под шконкой" - ни судебных, ни финансовых, ни моральных. А древняя прошивка осталась. Человек – не более чем представитель отряда приматов. А все приматы-самцы очень болезненно реагируют на половую свободу своих самок. Мужчинам по-прежнему нужен брак, как бы они не хорохорились доказать обратное. Это – простая биология. Но вот инструментов для того, чтобы удерживать в нем женщину, у них все меньше.

Чем удержать женщину, которая сама может заработать себе на хлеб? Которая не нуждается в твоей защите? Которая способная сама поднять ребенка?

Идеальным ответом на этот вопрос мог бы быть такой: Надо стать ей верным и преданным другом, относиться к ней с теплом и уважением, стараться доставить удовольствие в постели и гарантировать ее эксклюзивность в своей жизни. Тогда, возможно, женщина ответит тем же.

Самые умные из мужчин, уже перестроились, и взяли себе этот простой совет на вооружение. Они понимают, что верность в современном мире можно получить только в обмен на верность, уважение – в обмен на уважение, а любовь и хороший секс – только предоставив то же самое жене в полном объеме.

Однако, основная группа товарищей отчаянно сопротивляется естественному течению вещей. Это те, кто считает, что верность можно получить, запугивая женщину кулаками, любовь – принося домой нечто, напоминающее зарплату, а секс – угрожая убежать к нарядной проститутке в чулках. Вместо того, чтобы вызвать в женщине желание быть рядом, они педалируют на то, что женщина должна подпрыгивать до потолка от радости, если они проявили к ней внимание. Но как это сделать, ничего не предлагая женщине взамен?

Коллективный общественный мозг быстро выдумал выход. Нужно обесценивать всех женщин, не состоящих в браке. Чтобы те, что не состоят, стремились. А те, что состоят, боялись. "Разведенка", "пустоцвет", "старая дева". Думаете, для чего придуманы эти унизительные эпитеты? Какое-то время это работало по инерции. Теперь - уже почти нет. Мир перевернулся, и мы имеем все больше женщин, которые не хотят вступать в брак просто так, потому что пора. Откладывают вступление в брак до тех пор, пока не встанут на ноги, или решительно разрывают узы брака, если партнер перестал их устраивать.

Мужчины агрессивны и напуганы по этому поводу, как бы они не пытались откреститься от природной прошивки. Но мысль о том, что надо искать новые модели взаимодействия, звучит в их головах еще слишком слабо. Увы.