Один приятель разошелся с женой. Ничего особенного, почти мирно, даже не стали официально разводиться: потом как-нибудь.

Но был ребенок, из-за него и начались проблемы. Сперва мелкие, то бывший муж не смог забрать ребенка на выходные, и у бывшей жены сорвались планы, то она требовала денег на занятия спортом – ребенку, а не себе – а муж считал, что и так дает достаточно в виде алиментов. Бывшая жена стала браниться, бывший муж отвечал резко, вскоре дошло до вражды. И "лютая" мать как-то не разрешила отцу увидеться с ребенком. Стала выдвигать условия. "Вот тварь! – говорил нам приятель. – Я прямо убить ее готов". И было видно: готов. Тогда один сердечный товарищ сказал ему: "Хорошо. Я сведу тебя с нужным человеком".

Это был тизер. Чем завершилась драма – узнаете в финале. Пока – о хорошем.

Как-то я увидел пару в кафе, он и она, уже немолодые, но очень веселые. Пили вино и болтали. Я услышал, что обсуждают своих детей. "Какие милые, – подумал я, – давно вместе и не надоели друг другу". Так случилось, что через полчаса я узнал их страшную тайну: они уже давно в разводе. Но как же, черт возьми, им было хорошо вместе. Просто зайчики. Так надо уметь. Это искусство – общение после развода. Немногим мастерам удается.

Женщина при разводе всегда самое "страдательное причастие", она всегда сильнее обижена, больше мучается и тд. Тут вопрос не юридический, не финансовый, а психологический. Даже если она – инициатор развода. Бывший муж чаще всего – враг. Ну пусть не враг – но мерзавец, трепло, раздолбай. "Как я могла с таким", и так далее…

Но мужики у нас тоже нервные: "Ах, вот она как, ну тогда я ей устрою, покажу кузькину мать!"

Короче, вы это всё знаете, а половина из вас проходила. Эскалация напряжения, гонка вооружений, ядерные испытания на кухне. Как сказала одна моя знакомая бывшему мужу: "Ты хочешь войны – ты ее получишь!" Красиво, блин. Шекспир, черт возьми. Если бы вы знали из-за чего та "война" началась – умереть со смеху. Бывший муж не ответил на телефонный звонок. Нет, не запил, и не скрывался. Просто оказался на час вне зоны доступа. И вот она ему, а он ей, а она ему… Да, Шекспир. Но пополам с Зощенко.

И мы, разведенные, занимаемся важным делом – склоками, руганью, потасовками. Ой, это так увлекательно, жизнь пролетит – не заметишь. Некоторые особо одухотворенные мужики сообщают о гнусностях бывшей жены в соцсетях, некоторые даже пишут романы. И простая мысль, что есть общие дети, – не останавливает. Короче, натурально сходят с ума. В сосудах головного мозга пульсирует горячая жажда мести. Медицина бессильна.

Новости Впервые без жены

Первый этап после развода – самый трудный. Штука в том, что развод – решение двоих, но дальше – почти все зависит от мужчины. А мы срываемся: ну понятно, она – стерва! Редкий экземпляр выдерживает.

Мужчине прежде всего требуется спокойствие. Только спокойствие. Противостоять женскому яду сложно, но вообще он безвредный. Для здоровых мужчин. Женщина может даже ненавидеть бывшего мужа, но это тоже преодолимо. Ненависть – эмоция, которая не живет долго, если ее не подкармливать. Правила просты. Не огрызаться, не ехидничать, не злословить. Держаться. Так можно выйти на нулевой уровень, достичь полного нейтралитета. Встретились двое бывших: интонация ровная, пульс уверенный, дыхание чистое. Поздравляю, это успех.

Новости Бывших жен не бывает

А второй этап – восстановление. Да, восстановление отношений. Обязательно восстановление. И тут хороши все средства. О, женщин так легко подкупить. Они податливы. Их надо очаровывать и ублажать. Не жалеть обаяния и сил. Один мой знакомый поступил очень просто. Дело было так. Он ушел к молодой – от жены, с которой прожил лет двадцать. Древняя история, которая всегда будет актуальна. Жена впала в тоску. Бывший муж был джентльменом: оставил квартиру, машину, давал много денег, все время заглядывал к дочке-подростку. Но жена погрузилась в депрессию и уже почти ненавидела бывшего мужа. Он понял: еще немного и начнется плохое. И однажды вечером явился с цветами и хорошим вином. Выпили, закусили, и тут он сказал: "Слушай, ты же очень родной мне человек. Мы понимаем друг друга не с полуслова, а когда один еще даже ничего не сказал. Ты – классная, умница, ты красивая женщина. Ну полюбил я другую, но ведь я и без тебя не могу. Я хочу видеться с тобой, разговаривать, вот как сейчас…". Короче, заболтал. Очаровал. Женщина теряет голову, когда ей шепчут сладкие слова. И ведь мужик был совершенно честен. Ему ничего не требовалось от бывшей жены – только добрые отношения. Чтобы она вышла из депрессивного сумрака. И всё удалось.

Кстати, на заметку скупым мужикам. Есть психологический закон, незыблемый, почти как закон Гука. Чем хуже отношения – тем яростней женщина требует денег. Для нее это не столько материальная потребность, сколько моральная. "Я тебя, паршивец, обдеру как липку!"

Но я не про деньги.

Развод – это не конец семейной жизни, вот в чем фигня. Это продолжение семейной жизни, но другими способами.

От бывших жен никуда не деться. Я знаю немало историй, когда мужик в трудных ситуациях бросался к бывшей жене. Да, расстались, у него новая подруга или даже жена, а он – к бывшей. Один такой попал в аварию, его привозят в больницу, он, весь в крови и бинтах, первым делом звонит бывшей жене. Та, конечно, примчалась. Но тут же спросила: "А почему ты своей подружке не позвонил?" Тот растерялся: "Я сразу о тебе подумал".

Новости Как жена перечеркнула счастье мужу с любовницей

Бывших жен вообще не бывает, если честно. И что за гнусное слово "бывшая"? Это почти то же самое, как сказать: моя бывшая печень. Жена – это часть организма, как отрезать? Можно, но станешь инвалидом. Лучше наладить кровообращение.

И всегда помнить, что для женщины нет ничего важней пустяков, мелочей, блесток и лепестков. Любой комплимент ее воодушевляет. А уж от бывшего мужа – это просто подарок. Женщину можно осчастливить совсем чепухой. Для мужика – чепуха, а ей – бальзам №5.

Однажды я пришел к своей младшей дочке. Мы были вдвоем: в тот вечер Маша, ее мама, допоздна бегала по делам. Мы поиграли, порезвились, а потом мне надо было дочь покормить. Вхожу на кухню: в раковине куча грязной посуды. Нет, Маша вообще страшная чистюля, просто два дня не оставалось сил на посуду. Дочка ест свою гречневую кашу с медом, а я думаю: что бы мне не помыть посуду? Да, это не мой дом, не мое хозяйство, не моя проблема. Но почему не помыть, тем более, что это дело я люблю. После посуды еще с дочкой поиграл, тут как раз мама приходит. Мрачная, уставшая, неразговорчивая. Собираюсь домой. Вдруг Маша выскакивает из кухни, счастливая, будто ей там колечко тиффани подарили: "Ты что, помыл посуду? Господи, спасибо тебе! Я ехала домой и представляла с ужасом эту гору…"

Кажется, в этот момент она была готова снова бежать со мной в загс. По пути домой я размышлял: "Ничего же особенного не сделал. Как мало женщине надо для счастья".

И теперь, когда прихожу, если вижу посуду – стараюсь мыть. Мне совсем нетрудно, а девушке радость. Думаем: пора снова жить вместе. Шутка. Нет, не думаем. Мы разошлись совсем, у каждого своя интересная жизнь. Но у нас дочка. И это самое главное.

Ребенок должен видеть, что родители хорошо и весело общаются. Да, живут отдельно, но когда встречаются – рады друг другу. И ребенку никто не говорит: "Твой папаша – он вообще…" Для ребенка трагедия – не когда родители расходятся, а когда они ненавидят друг друга. Когда его передают друг другу молча, будто швабру.

У меня два развода. И мне стоило труда отношения сохранить, а в случае первого развода их вообще пришлось восстанавливать из руин, собирать по кусочкам. И тянулось это долго, мучительно, со срывами, но все-таки я старался. Нет, я совсем не подарочек. Это сейчас мне легко поучать, а наговорил-натворил всякого. Сам дурак.

Зато потом наступает третий этап, как награда. Когда бывшая жена исчезает. А вместо нее появляется друг.

У меня теперь нет бывших жен, я их уничтожил. Фигурально выражаясь. Есть две хороших подруги – нет, скорей две близких родственницы, две сестрички, с которыми мы болтаем, смеемся, обсуждаем кино и сплетничаем про общих знакомых. Можем поругаться, можем надуться, хорошая женщина всегда найдет, на что обидеться. Но друг без друга мы никак. Хорошо, скажу за себя: я без них не могу. Они мне очень нужны. Я их люблю, я хочу, чтобы они были счастливы. Я строчу той и другой всякие глупости в телеграме, безо всякого повода. Когда долго не отвечают – волнуюсь. И наверно, если увидеть меня с одной из них в кафе, кто-то подумает: "Надо же, какая милая пара. Видно, что давно вместе и не надоели друг другу".

…А теперь вернусь к тизеру. Итак, финал драмы. Того приятеля свели с хорошим адвокатом, специалистом по разводам. Он выслушал все жалобы и претензии, посочувствовал и сказал: "Знаете, я могу вам помочь. Мы подадим суд, вы победите, у вас будут законные дни для встречи с ребенком, мы даже можем сделать так, чтобы ребенок остался у вас. Короче, мы устроим вашей бывшей ужасную жизнь. Но мой совет – помиритесь. Это самое лучшее, и это зависит от вас".

Приятель вышел от адвоката раздраженный: что за дурацкий совет? Тоже мне специалист! Но приятель – человек неглупый. Вернулся домой, послушал Генделя, подумал день-два и написал жене мейл. Спокойный, доброжелательный, мудрый. Она будто ждала, тут же ответила: "Я и не хотела всего этого скандала".

Они теперь дружат. И он никогда не называет ее "бывшей женой" – говорит: "Моя Таня".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!