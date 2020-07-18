Названы семь признаков того, что мужчина счастлив в браке

Каждая женщина мечтает, чтобы ее муж был счастлив рядом с ней. Однако узнать, так ли это в действительности, иногда бывает сложно, поскольку часто мужчины бывают немногословны.

Прояснить ситуацию помогут психологи, пишет издание "Затишок".

1. Поцелуи

Поцелуи – обязательная часть семейной жизни. Если мужчина, возвращаясь домой, целует вас в губы, значит, ему приятно это делать. Зато поцелуй в щеку не может определенно говорить о чувствах супруга.

2. Контакты

Если ваш муж на работе или отлучился по другим делам – он обязательно позвонит хотя бы раз в день. Также он всегда говорит о том, что скучает.

Счастливые супруги искренни друг с другом, говорят психологи Иллюстративное фото / Unsplash

3. Признание в любви

Любящий счастливый муж практически каждый день говорит о том, что любит вас, поскольку чувства действительно переполняют его сердце. К тому же он уверен, что признания и его искренность важны для вас.

4. Комплименты

Ваш муж искренне хвалит вас и поддерживает комплиментами. Даже прожив более 20 лет с вами, он может уже в который раз смотреть на вас украдкой, будто изучая. Он знает, что у вас есть недостатки, но его любовь – сильнее.

Любящий муж всегда делится главным с женой Иллюстративное фото / Unsplash

5. Помощь

Любящий муж помогает вам по дому, готовит еду, убирает и моет посуду, пока вы укладываете детей, учит с ними уроки. Ему это не сложно, потому что он любит, жалеет и оберегает вас.

6. Утешение

Когда вы плачете, любящий мужчина пожалеет и утешит вас, и даже, если понадобится, вытрет вам нос и слезы. Он не будет говорить: "Успокойся, чего плакать?", "Ничего такого не произошло".

7. Искренность

Любящий муж всегда делится женой своими желаниями, мечтами, проблемами. Он знает, что вы его поймете и поддержите, не станете над ним смеяться или упрекать.

Ранее OBOZREVATEL назвал четыре способа, как семье благополучно пережить карантин.