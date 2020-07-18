Названы семь признаков того, что мужчина счастлив в браке
Каждая женщина мечтает, чтобы ее муж был счастлив рядом с ней. Однако узнать, так ли это в действительности, иногда бывает сложно, поскольку часто мужчины бывают немногословны.
Прояснить ситуацию помогут психологи, пишет издание "Затишок".
1. Поцелуи
Поцелуи – обязательная часть семейной жизни. Если мужчина, возвращаясь домой, целует вас в губы, значит, ему приятно это делать. Зато поцелуй в щеку не может определенно говорить о чувствах супруга.
2. Контакты
Если ваш муж на работе или отлучился по другим делам – он обязательно позвонит хотя бы раз в день. Также он всегда говорит о том, что скучает.
3. Признание в любви
Любящий счастливый муж практически каждый день говорит о том, что любит вас, поскольку чувства действительно переполняют его сердце. К тому же он уверен, что признания и его искренность важны для вас.
4. Комплименты
Ваш муж искренне хвалит вас и поддерживает комплиментами. Даже прожив более 20 лет с вами, он может уже в который раз смотреть на вас украдкой, будто изучая. Он знает, что у вас есть недостатки, но его любовь – сильнее.
5. Помощь
Любящий муж помогает вам по дому, готовит еду, убирает и моет посуду, пока вы укладываете детей, учит с ними уроки. Ему это не сложно, потому что он любит, жалеет и оберегает вас.
6. Утешение
Когда вы плачете, любящий мужчина пожалеет и утешит вас, и даже, если понадобится, вытрет вам нос и слезы. Он не будет говорить: "Успокойся, чего плакать?", "Ничего такого не произошло".
7. Искренность
Любящий муж всегда делится женой своими желаниями, мечтами, проблемами. Он знает, что вы его поймете и поддержите, не станете над ним смеяться или упрекать.
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