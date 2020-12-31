В преддверии нового года принято подводить итоги, делать выводы, строить планы на будущее. Поделюсь своими инсайтами.

1. Чтобы развитие не застопорилось на парковке, двигайтесь! Куда? Да хотя бы в сторону латиноамериканских танцев. Любой шаг (тем более танцевальный!), уводящий от протоптанной колеи будет, началом перемен. Нам нравится думать, что обстоятельства меняют нас. На самом деле все наоборот: меняя себя, мы меняем обстоятельства.

2. Счастливы мы или нет – зависит от угла зрения. Как там говорил Томас Эдисон: "Я не потерпел неудачу в изобретении лампочки. Я просто нашел 99 способов, как она не работает". Вместо того, чтобы смаковать "проблемы" и "неудачи", лучше подумайте, какие уроки можно из них извлечь. К каждой встрече, событию, ситуации в жизни ставьте вопросы: "Зачем эта встреча?" "Чему меня научил первый/второй/третий муж?" "Какие выводы я сделал/сделала после увольнения?"

3. У каждого из нас своя миссия в жизни. Как узнать, какая именно? Например, по тому, что ваше дело вас не отпускает. Не раз пробовала бросить лечить пациентов, организовать свой бизнес, но держусь без приемов максимум пару месяцев. Если тебе дано умение делать что-то важное, полезное, ты уже не можешь это оставить. Но если все же уходишь в сторону от своей миссии, часто получаешь за это "колотушки" в виде болезней и неприятностей.

4. Помните, запахи и вкусы новогодних праздников из детства? Как таинственно и завораживающе сверкали гирлянды на елке, как пахли мандарины в вазе, и каким волшебным казалось ожидание праздника? Поверьте, в настоящем моменте не меньше волшебства и очарования. Цените то, что с вами сейчас происходит. Вполне возможно, однажды вы будете скучать по тем моментам, которые сегодня кажутся не слишком счастливыми.

5. Главные ключи к здоровью - прощение, благодарность, любовь к жизни и вера в себя. Мой первый пациент имел наследственное заболевание – гемофилию – нарушение свертываемости крови. И был при этом профессиональным альпинистом! Пустяковая царапина могла для него обернуться смертью. Но вера в себя, любовь к жизни, нежелание сдаваться болезни тянули в горы. История этого человека поразила меня и подтолкнула к изучению психологии пациентов.

6. Модный сегодня слоган "Полюби себя" я бы переформулировала – "Пойми себя". Это намного труднее. Но, только поняв себя, научишься понимать и других. Вряд ли в этом помогут популярные тренинги "Как стать успешными и счастливыми". Вместо них я бы посоветовала читать биографии людей, которые сами сделали себя великими. Интересно, что успех в их жизнь часто приходил после того, как что-то не получалось. Уолт Дисней был уволен из газеты "за отсутствие воображения", рукопись "Гарри Поттера" Джоан Роулинг издательства возвращали 12 раз, Стивен Спилберг дважды провалил поступление в киношколу по причине "слишком бездарен". Если вы не получаете желаемого, не опускайте руки, значит, что-то лучшее для вас уже в пути.

7. Перед камином грейте не только ноги, но и душу. Пусть согревающей будет цель, мечта, которая позволяет с улыбкой всматриваться в новый день. Как говорил Уинстон Черчиль: "Не бойтесь будущего. Вглядывайтесь в него, не обманывайтесь на его счет, но не бойтесь. Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел огромные, как горы, волны и нос корабля, который уверенно их резал. И я спросил себя, почему корабль побеждает волны, хотя их так много, а он один? И понял – причина в том, что у корабля есть цель, а у волн – нет. Если у нас есть цель, мы всегда придём туда, куда хотим".

Спасибо, дорогие читатели, ваш интерес к моим мыслям мотивирует, вдохновляет! Счастья вам, дорогие, в новом году! Пусть эти праздники будут такими же волшебными, как в детстве. Помните? Детство – оно ведь всегда с нами, как вкус шоколадного мороженого.

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