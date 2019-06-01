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/Женский журнал

"Противная!" Трамп публично оскорбил Маркл за ее позицию

1.8тЧитать материал на украинском

Пpeзидeнт CШA Дональд Трамп назвал супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл "противной" особой.

Таким образом американский лидер отреагировал на ее критику и то, что она отказалась от встречи с ним во время визита в Великобританию, который запланирован на 3 июня, передает The Sun.

"Я нe знaл oб этoм. Чтo я мoгу cкaзaть? Я нe знaл, чтo oнa такая противная", – ответил он на вопрос журналистов, как он отнесся к заявлению Маркл.

Трамп назвал Маркл противной

Трамп назвал Маркл противной

Дело в том, что герцогиня Сассекская в 2016 году призналась, что эмигрирует в Канаду, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы. Она голосовала за его конкурентку Хиллари Клинтон. На это американский президент вежливо пожелал ей успехов.

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"Меган Маркл сможет справится со своей новой ролью и желаю ей успехов", – ответил он на очередной вопрос, заявив, что она станет "очень хорошей американской принцессой".

Меган Маркл, принц Гарри и сын

Меган Маркл, принц Гарри и сын

instagram.com/sussexroyal

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Персоны
Дональд ТрампМеган МарклПринц Гарри
Место
Великобритания
Тег
скандалы
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леня зе
леня зе
таки да .вместе с титулом происхождение благородное не передается.торгаш-даже очень богатый так и остается торгашом
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