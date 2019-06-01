"Противная!" Трамп публично оскорбил Маркл за ее позицию

Пpeзидeнт CШA Дональд Трамп назвал супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл "противной" особой.

Таким образом американский лидер отреагировал на ее критику и то, что она отказалась от встречи с ним во время визита в Великобританию, который запланирован на 3 июня, передает The Sun.

"Я нe знaл oб этoм. Чтo я мoгу cкaзaть? Я нe знaл, чтo oнa такая противная", – ответил он на вопрос журналистов, как он отнесся к заявлению Маркл.

Трамп назвал Маркл противной

Дело в том, что герцогиня Сассекская в 2016 году призналась, что эмигрирует в Канаду, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы. Она голосовала за его конкурентку Хиллари Клинтон. На это американский президент вежливо пожелал ей успехов.

"Меган Маркл сможет справится со своей новой ролью и желаю ей успехов", – ответил он на очередной вопрос, заявив, что она станет "очень хорошей американской принцессой".

Меган Маркл, принц Гарри и сын instagram.com/sussexroyal

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие, однако отказался назвать имя мальчика.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

26 мая стало известно, что Маркл принципиально отказалась посетить торжественный обед с Трампом из-за личной неприязни к нему.

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