Меню на Новый год: рецепты вкусных блюд без вреда для фигуры

Для новогоднего застолья хорошо подойдут простые и полезные блюда, которые можно приготовить в последний момент. Например, хорошим вариантом будет легкий винегрет с гранатом, курица с яблоками и тропический смузи.

Рецептами праздничного кушанья поделилась в своем блоге на OBOZREVATEL консультант по здоровому образу жизни, тренер Ольга Фомина. При этом она порекомендовала не использовать майонез, зажарку для салатов и полфабрикаты.

По словам эксперта, на закуску можно приготовить, легкий винегрет с гранатом.

Ингредиенты:

отварная свекла

отварная морковь

зеленое яблоко кислых сортов

репчатый лук

гранат

яблочный уксус

растительное масло нерафинированное холодного отжима

Приготовление

Лук надо мелко нарезать и залить уксусом для маринования. В это время почистить и порезать кубиками яблоко и овощи. Затем слить уксус с лука, промыть его, дать стечь воде и добавить к овощам. Салат следует перемешать, посолить и заправить маслом. В конце надо его разложить по тарелкам и украсить ядрами граната.

Винегрет с гранатом t-h.ru

Основным блюдом, по словам Фоминой, можно приготовить запеченные в масле и специях овощи. А для тех, кто хочет что-нибудь повесомей, автор рекомендует приготовить курицу с яблоками.

Ингредиенты:

целая курица

0,5 кг яблок

мед

растительное масло

соль и специи

Приготовление

Для начала надо смешать 1 ч. л. меда, 2 ст. л. масла, тимьян и перец с солью. Далее полученной смесью натирают курицу. Яблоки надо очистить от семян и порезать дольками, положить их во внутрь птицы. Отверстие зашить и укутать курицу в фольгу.

Затем нужно поместить ее в разогретую до 220 градусов духовку на 30 минут. Снизить температуру до 180 градусов и оставить еще на 40 минут. За 10 минут до окончания стоит снять фольгу, чтобы курица подрумянилась.

Курица с яблоками zhenskoe-mnenie.ru

По словам блогера, в качестве десерта хорошо подойдет желе на настоящем желатине и свежевыжатом соке. Также она порекомендовала к новогоднему столе приготовить настоящее заморское украшение — тропический смузи.

Ингредиенты:

0,5 кг замороженных экзотических фруктов (можно взять готовую смесь в магазине)

1 замороженный банан

0,25 кг тофу

2 ст. л. меда

250 мл миндального или другого растительного молока (можно сделать самим или купить готовое)

Приготовление:

Смешать в блендере замороженные фрукты, тофу, мед и миндальное молоко. Перелить в порционную посуду и украсить свежими фруктами, листиком мяты или орехами.

Тропический смузи cookjournal.ru

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