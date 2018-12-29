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Меню на Новый год: рецепты вкусных блюд без вреда для фигуры

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Для новогоднего застолья хорошо подойдут простые и полезные блюда, которые можно приготовить в последний момент. Например, хорошим вариантом будет легкий винегрет с гранатом, курица с яблоками и тропический смузи.

Рецептами праздничного кушанья поделилась в своем блоге на OBOZREVATEL консультант по здоровому образу жизни, тренер Ольга Фомина. При этом она порекомендовала не использовать майонез, зажарку для салатов и полфабрикаты.

По словам эксперта, на закуску можно приготовить, легкий винегрет с гранатом.

Ингредиенты:

  • отварная свекла

  • отварная морковь

  • зеленое яблоко кислых сортов

  • репчатый лук

  • гранат

  • яблочный уксус

  • растительное масло нерафинированное холодного отжима

Приготовление

Лук надо мелко нарезать и залить уксусом для маринования. В это время почистить и порезать кубиками яблоко и овощи. Затем слить уксус с лука, промыть его, дать стечь воде и добавить к овощам. Салат следует перемешать, посолить и заправить маслом. В конце надо его разложить по тарелкам и украсить ядрами граната.

Винегрет с гранатом

Винегрет с гранатом

t-h.ru

Основным блюдом, по словам Фоминой, можно приготовить запеченные в масле и специях овощи. А для тех, кто хочет что-нибудь повесомей, автор рекомендует приготовить курицу с яблоками.

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Ингредиенты:

  • целая курица

  • 0,5 кг яблок

  • мед

  • растительное масло

  • соль и специи

Приготовление

Для начала надо смешать 1 ч. л. меда, 2 ст. л. масла, тимьян и перец с солью. Далее полученной смесью натирают курицу. Яблоки надо очистить от семян и порезать дольками, положить их во внутрь птицы. Отверстие зашить и укутать курицу в фольгу.

Затем нужно поместить ее в разогретую до 220 градусов духовку на 30 минут. Снизить температуру до 180 градусов и оставить еще на 40 минут. За 10 минут до окончания стоит снять фольгу, чтобы курица подрумянилась.

Курица с яблоками

Курица с яблоками

zhenskoe-mnenie.ru

По словам блогера, в качестве десерта хорошо подойдет желе на настоящем желатине и свежевыжатом соке. Также она порекомендовала к новогоднему столе приготовить настоящее заморское украшение — тропический смузи.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг замороженных экзотических фруктов (можно взять готовую смесь в магазине)

  • 1 замороженный банан

  • 0,25 кг тофу

  • 2 ст. л. меда

  • 250 мл миндального или другого растительного молока (можно сделать самим или купить готовое)

Приготовление:

Смешать в блендере замороженные фрукты, тофу, мед и миндальное молоко. Перелить в порционную посуду и украсить свежими фруктами, листиком мяты или орехами.

Тропический смузи

Тропический смузи

cookjournal.ru

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году, рецепт вегетарианского оливье, который по вкусу ничем не отличается от "традиционного", а также сладких блюд и напитка из мандаринов.

Читайте все новости по теме "Новогодние блюда" на OBOZREVATEL.

Темы
Новогодние блюдаНовый годРецепты
Место
Украина
Теги
рецептНовый годГод Свиньи
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