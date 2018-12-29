Меню на Новый год: рецепты вкусных блюд без вреда для фигуры

Для новогоднего застолья хорошо подойдут простые и полезные блюда, которые можно приготовить в последний момент. Например, хорошим вариантом будет легкий винегрет с гранатом, курица с яблоками и тропический смузи.
Рецептами праздничного кушанья поделилась в своем блоге на OBOZREVATEL консультант по здоровому образу жизни, тренер Ольга Фомина. При этом она порекомендовала не использовать майонез, зажарку для салатов и полфабрикаты.
По словам эксперта, на закуску можно приготовить, легкий винегрет с гранатом.
Ингредиенты:
отварная свекла
отварная морковь
зеленое яблоко кислых сортов
репчатый лук
гранат
яблочный уксус
растительное масло нерафинированное холодного отжима
Приготовление
Лук надо мелко нарезать и залить уксусом для маринования. В это время почистить и порезать кубиками яблоко и овощи. Затем слить уксус с лука, промыть его, дать стечь воде и добавить к овощам. Салат следует перемешать, посолить и заправить маслом. В конце надо его разложить по тарелкам и украсить ядрами граната.
Винегрет с гранатом
t-h.ru
Основным блюдом, по словам Фоминой, можно приготовить запеченные в масле и специях овощи. А для тех, кто хочет что-нибудь повесомей, автор рекомендует приготовить курицу с яблоками.
Ингредиенты:
целая курица
0,5 кг яблок
мед
растительное масло
соль и специи
Приготовление
Для начала надо смешать 1 ч. л. меда, 2 ст. л. масла, тимьян и перец с солью. Далее полученной смесью натирают курицу. Яблоки надо очистить от семян и порезать дольками, положить их во внутрь птицы. Отверстие зашить и укутать курицу в фольгу.
Затем нужно поместить ее в разогретую до 220 градусов духовку на 30 минут. Снизить температуру до 180 градусов и оставить еще на 40 минут. За 10 минут до окончания стоит снять фольгу, чтобы курица подрумянилась.
Курица с яблоками
zhenskoe-mnenie.ru
По словам блогера, в качестве десерта хорошо подойдет желе на настоящем желатине и свежевыжатом соке. Также она порекомендовала к новогоднему столе приготовить настоящее заморское украшение — тропический смузи.
Ингредиенты:
0,5 кг замороженных экзотических фруктов (можно взять готовую смесь в магазине)
1 замороженный банан
0,25 кг тофу
2 ст. л. меда
250 мл миндального или другого растительного молока (можно сделать самим или купить готовое)
Приготовление:
Смешать в блендере замороженные фрукты, тофу, мед и миндальное молоко. Перелить в порционную посуду и украсить свежими фруктами, листиком мяты или орехами.
Тропический смузи
cookjournal.ru
Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 вкусных закусок, которые можно подать к новогоднему столу в 2019 году, рецепт вегетарианского оливье, который по вкусу ничем не отличается от "традиционного", а также сладких блюд и напитка из мандаринов.
Читайте все новости по теме "Новогодние блюда" на OBOZREVATEL.