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21 января • обновлено в 08:31
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"Прошлась по королевской семье как торнадо": сестра Маркл публично разгромила герцогиню

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Родная сестра Меган Маркл Саманта высказалась о решении герцогов отказаться от королевских полномочий и переехать в Канаду.

Так, как передает The Sun, Саманта убеждена, что Маркл сейчас разрушила отношения принца со своей семье, как раньше испортила свои отношения с близкими.

"Моя сестра прошлась по королевской семье как торнадо. Разрушила отношения Гарри с семьей, как раньше испортила свои собственные отношения с родственниками. А ведь Меган знала все социальные требования замужества с принцем. И она совершенно точно знала, что это повлечет за собой пристальное внимание в СМИ и обсуждение каждого ее шага. Ей следовало еще до свадьбы спросить себя, способна ли она вести себя в соответствии с этими требованиями", говорит сестра.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

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"Она говорит о токсичной королевской семье. Однако заставляет Гарри покинуть свою 93-летнюю бабушку, зная, какой это будет для всех стресс. Меган ругается с нашим отцом, у которого слабое сердце, а его теперь мучает пресса. Посмотрите, кто тут самый токсичный?", продолжает Саманта.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Также женщина считает, что главной причиной переезда супругов является сравнении Маркл с Миддлтон:

"Скорее всего Меган не выдержала постоянных сравнений с Кейт Миддлтон. Ее и принца Уильяма очень любят британцы. Они – икона британской монархии. Никто не в силах конкурировать с ними".

Саманта сомневается, что супруги смогут стать счастливыми в их новой жизни:

"Меган была актрисой кабельного телевидения, когда встретила Гарри. И благодаря его имени она получила всемирную известность. Она хочет быть звездой, блистать на красных дорожках, поэтому изо всех сил пытается подружиться с Джорджем Клуни, заключить сделку с Disney, приобщиться к журналу Vogue. Ее влечет Голливуд! Я боюсь, что Меган и Гарри никогда не найдут настоящего счастья. Они не смогли найти удовлетворения в королевской семье, смогут ли они отыскать его вдали от них?"

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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