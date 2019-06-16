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Принца Гарри уличили в измене Маркл: фото красотки-модели

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Принца Гарри уличили в отношениях с моделью Burberry Сарой Энн Маклин после того, как он едва успел познакомиться с Меган Маркл в 2016 году.

Как передает Express, об этом рассказала королевский биограф Анджела Левин в книге "Гарри: беседы с принцем". По ее словам, Гарри познакомился с моделью на частной вечеринке, обменялся телефонами и затем начал активно с ней переписываться.

Сара Энн Маклин

Сара Энн Маклин

Instagram

"Во время очень ранней стадии его отношений с Меган, Гарри, как думали, встречался с моделью Burberry Сарой Энн Маклин... Но это оказалось просто интрижкой", - вспомнила Левин.

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"Также была некоторая путаница относительно того, расставалась ли Меган в то время со своим парнем, знаменитым шеф-поваром Кори Вителло", - уточнила она.

Сара Энн Маклин

Сара Энн Маклин

Otkrito.lv

Сара Энн Маклин

Сара Энн Маклин

News.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл страдает из-за королевской жизни.

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Меган МарклПринц Гарри
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