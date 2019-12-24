Принца Гарри и Маркл отлучили от двора? Королева Елизавета дала повод для сплетен

Пользователи заподозрили, что королева Елизавета II отлучила от двора Меган Маркл и принца Гарри.

К такому выводу пришли после того, как телеканал BBC опубликовал анонс ежегодного праздничного поздравления королевы, с которым она обращается к соотечественникам, передает Spletnik.

На ролике было видно, что на письменном столе нет фотографии Маркл и Гарри. В то же время, стояли снимки Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми, рождественская открытка принца Чарльза и его супруги Камиллы, фото принца Филиппа и портрет отца королевы Георга VI.

Обращение королевы Елизаветы Фото: gala.de

Многие предположили, что Елизавета намеренно убрала фото Меган и Гарри. В своей речи королева Елизавета напомнила, что 2019 год был непростым. Она выразила надежду, что все сложности удастся решить в наступающем 2020 году.

Стол Елизаветы с портретами Фото: gala.de

"Путь, пройденный нами в этом году, не всегда был гладким. Иногда на этой дороге встречались и ухабы. Однако маленькие шаги помогут всем нам преодолеть глубокие разногласия, обрести гармонию и понимание, а также изменить этот мир к лучшему", – сказала королева.

Рождественская открытка Маркл и Гарри Фото: gala.de

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Меган и Гарри решили нарушить важную королевскую традицию. Они не будут отмечать Рождество с семьей, а останутся в США, где живет мама герцогини Сассекской.

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