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24 декабря • обновлено в 19:26
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Принца Гарри и Маркл отлучили от двора? Королева Елизавета дала повод для сплетен

1.1т
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Пользователи заподозрили, что королева Елизавета II отлучила от двора Меган Маркл и принца Гарри.

К такому выводу пришли после того, как телеканал BBC опубликовал анонс ежегодного праздничного поздравления королевы, с которым она обращается к соотечественникам, передает Spletnik.

На ролике было видно, что на письменном столе нет фотографии Маркл и Гарри. В то же время, стояли снимки Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми, рождественская открытка принца Чарльза и его супруги Камиллы, фото принца Филиппа и портрет отца королевы Георга VI.

Обращение королевы Елизаветы

Обращение королевы Елизаветы

Фото: gala.de

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Многие предположили, что Елизавета намеренно убрала фото Меган и Гарри. В своей речи королева Елизавета напомнила, что 2019 год был непростым. Она выразила надежду, что все сложности удастся решить в наступающем 2020 году.

Стол Елизаветы с портретами

Стол Елизаветы с портретами

Фото: gala.de

"Путь, пройденный нами в этом году, не всегда был гладким. Иногда на этой дороге встречались и ухабы. Однако маленькие шаги помогут всем нам преодолеть глубокие разногласия, обрести гармонию и понимание, а также изменить этот мир к лучшему", – сказала королева.

Рождественская открытка Маркл и Гарри

Рождественская открытка Маркл и Гарри

Фото: gala.de

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Меган и Гарри решили нарушить важную королевскую традицию. Они не будут отмечать Рождество с семьей, а останутся в США, где живет мама герцогини Сассекской.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри Елизавета II
Место
Великобритания
Теги
фотографии слухи сплетни фотосессия скандалы
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