Принц Гарри разрыдался из-за Маркл на глазах у публики: момент попал на видео

Принц Гарри расплакался на глазах у тысячной публики из-за супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл и сына Арчи.

Это произошло на ежегодной церемонии вручения премий WellChild Awards, где королевская пара награждает тяжело больных детей и подростков (чтобы посмотреть видео, на котором плачет принц Гарри, проскролльте до конца страницы).

В частности, принц рассказал, что в прошлом году на этом же мероприятии он и Маркл уже знали, что ждут своего первенца. А из окружающих еще никто даже не догадывался.

"Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба думали, каково было бы однажды стать родителями. И более того, каково было бы сделать все возможное, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если бы он родился с проблемами или заболел. И теперь, как родители, находясь здесь и разговаривая со всеми вами, я испытываю такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок", – трогательно признался Гарри и расплакался.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh