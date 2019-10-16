Принц Гарри разрыдался из-за Маркл на глазах у публики: момент попал на видео

Принц Гарри расплакался на глазах у тысячной публики из-за супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл и сына Арчи.
Это произошло на ежегодной церемонии вручения премий WellChild Awards, где королевская пара награждает тяжело больных детей и подростков (чтобы посмотреть видео, на котором плачет принц Гарри, проскролльте до конца страницы).
Принц Гарри выступил с трогательной речью о Маркл и сыне
Кадр из видео
В частности, принц рассказал, что в прошлом году на этом же мероприятии он и Маркл уже знали, что ждут своего первенца. А из окружающих еще никто даже не догадывался.
"Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба думали, каково было бы однажды стать родителями. И более того, каково было бы сделать все возможное, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если бы он родился с проблемами или заболел. И теперь, как родители, находясь здесь и разговаривая со всеми вами, я испытываю такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок", – трогательно признался Гарри и расплакался.
The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh— WellChild (@WellChild) October 15, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!