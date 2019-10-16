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16 октября • обновлено в 23:19
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Принц Гарри разрыдался из-за Маркл на глазах у публики: момент попал на видео

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Принц Гарри расплакался на глазах у тысячной публики из-за супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл и сына Арчи.

Это произошло на ежегодной церемонии вручения премий WellChild Awards, где королевская пара награждает тяжело больных детей и подростков (чтобы посмотреть видео, на котором плачет принц Гарри, проскролльте до конца страницы).

Принц Гарри выступил с трогательной речью о Маркл и сыне

Принц Гарри выступил с трогательной речью о Маркл и сыне

Кадр из видео

В частности, принц рассказал, что в прошлом году на этом же мероприятии он и Маркл уже знали, что ждут своего первенца. А из окружающих еще никто даже не догадывался.

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"Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба думали, каково было бы однажды стать родителями. И более того, каково было бы сделать все возможное, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если бы он родился с проблемами или заболел. И теперь, как родители, находясь здесь и разговаривая со всеми вами, я испытываю такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок", – трогательно признался Гарри и расплакался.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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руденко евгений
руденко евгений
он бы ещё уписялся...
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