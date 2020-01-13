Принц Гарри публично опозорился из-за Меган Маркл: опубликовано видео

В сети появилось видео, в котором видно, как принц Гарри выпрашивает для своей супруги Меган Маркл работу у президента компании The Walt Disney Боба Айгера.

Соответствующий ролик был опубликован изданием TMZ. По словам инсайдеров, разговор герцога Сассекского и Айгера произошел в июле 2019 года на ковровой дорожке во время премьеры мультфильма "Король Лев". Гарри подошел к главе Disney и спросил, знает ли он, что его жена занимается озвучкой фильмов. Тот ответил, что не был осведомлен об этом (видео смотрите ниже).

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри, Боб Айгер, Меган Маркл, Бейонсе и Джей Зи Скриншот с видео

"Вы выглядите удивленным. Она очень заинтересована в этой работе", — добавил принц Гарри, на что Айгер ответил, что в компании будут рады сотрудничеству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!