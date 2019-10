Принц Гарри объявил войну таблоидам: в чем суть скандала

Принц Гарри подал в суд на владельцев двух таблоидов – The Sun и Daily Mirror.

Информацию о том, что он "объявил войну" прессе из-за незаконного перехвата голосовых сообщений с телефона, подтвердил Букингемский дворец, передает Metro.

Это может стать первым случаем, когда член королевской семьи даст свидетельские показания в Высоком суде в деле против СМИ.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили войну таблоидам instagram/sussexroyalmh

По данным издания, претензии еще не обнародованы, потому в настоящее время нет дополнительной информации об обвинениях. Представитель News Group Newspapers, издателей The Sun и ныне несуществующей News of the World прокомментировал ситуацию.

"Мы подтверждаем, что иск был выдвинут герцогом Сассекским. У нас нет больше комментариев, чтобы сделать их в настоящее время", – сказали в СМИ.

Журналисты предположили, что случай, который разозлил Гарри, может быть связан со скандалом о взломе телефонов в начале 2000-х, когда принц еще был подростком.

Принц Гарри и Меган Маркл instagram/sussexroyalmh

В 2009 году cтало известно, что репортеры могли получить незаконный доступ к голосовой почте около трех тысяч человек, среди которых был мэр Лондона Борис Джонсон, актеры Хью Грант и Гвинет Пэлтроу, певец Джордж Майкл. А в 2011 году было инициировано расследование в изданиях, принадлежавших медиа-магнату Руперту Мердоку, что привело к закрытию таблоида News of the World.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре телерадиовещательная корпорация BBC угодила в скандал, обнародовав изображение с призывом к убийству принца Гарри.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.