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Принц Гарри начал стремительно лысеть: найдена причина

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Пользователи сети подметили на различных фотографиях, что герцог Сассекский, принц Гарри внезапно начал терять волосы.

По данным Mirror, журналисты обратились за комментарием к специалисту, хирургу по пересадке волос из Королевской клиники Манчестера Азиму Шамалаку.

Эксперт предположил, супруг Меган Маркл начал лысеть из-за эмоциональных событий в жизни. К ним относятся свадьба, рождение первенца, внимание общественности. Из-за стресса принц Гарри и мог потерять волосы. Хотя причиной также могли послужить и гены.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

instagram /sussexroyal

"Отцовство негативно сказалось на волосах принца Гарри. За последние несколько месяцев проплешины заметно увеличились", – пояснил хирург.

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Он уточнил, что залысины в принципе характерны для семейства Виндзоров. Они наблюдались у принца Филиппа, Чарльза, а также у принца Уильяма.

"Облысение Гарри начиналось медленнее, но теперь, в возрасте 34 лет, он быстро догоняет своего брата", – добавил специалист.

Лысина принца Гарри

Лысина принца Гарри

instagram /sussexroyal

Маркл и Гарри

Маркл и Гарри

instagram /sussexroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи подловили герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон в злоупотреблении ботоксом. Хотя в Кенсингтонском дворце такие заявления опровергли.

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Персона
Принц Гарри
Место
Великобритания
Теги
шоу-бизнес фотографии
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