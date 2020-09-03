Принц Гарри и Меган Маркл подписали крупный контракт с Netflix

Юля Ухина Lady 11:15, 3.09.2020

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые ранее основали продюсерскую компанию, подписали контракт на сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix.

Об этом сообщает издание The New York Times. Данное соглашение было заключено сроком на несколько лет. Контракт предусматривает создание художественных фильмов, сериалов, а также детских программ и шоу на общественно важные темы. Кроме того, Гарри и Меган будут появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.

"Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, а также дает надежду. Как новоиспеченным родителям, нам важно создание вдохновляющих семейных программ", – говорится в заявлении супругов.

Принц Гарри и Меган Маркл подписали крупный контракт с Netflix. pagesix.com

Отметим, что у Netflix 193 миллиона подписчиков в разных уголках мира. Поскольку у пары нет опыта в кинопроизводстве, то неизвестно сколько компания будет платить им за работу.

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