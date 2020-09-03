Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые ранее основали продюсерскую компанию, подписали контракт на сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix.

Об этом сообщает издание The New York Times. Данное соглашение было заключено сроком на несколько лет. Контракт предусматривает создание художественных фильмов, сериалов, а также детских программ и шоу на общественно важные темы. Кроме того, Гарри и Меган будут появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.

"Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, а также дает надежду. Как новоиспеченным родителям, нам важно создание вдохновляющих семейных программ", – говорится в заявлении супругов.

Принц Гарри и Меган Маркл подписали крупный контракт с Netflix. pagesix.com

Отметим, что у Netflix 193 миллиона подписчиков в разных уголках мира. Поскольку у пары нет опыта в кинопроизводстве, то неизвестно сколько компания будет платить им за работу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии.

Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишились финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряли.

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