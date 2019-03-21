Принц Чарльз засветился в плавках на пляже в Барбадосе

Папарацци сфотографировали британского принца Чарльза на пляже в Барбадосе.

Так, серия снимков была опубликована в Instagram-аккаунте Windsor Royal Family. Отметим, что 70-летнего сына Елизаветы II запечатлили в плавках в цветочный принт.

"В настоящий момент королевская пара совершает тур по Карибам, во время которого они планируют четырехдневный визит на Кубу, стартующий 24 марта", — говориться в описание публикации.

Принц Чарльз Фото: ippo.ru

Принц Чарльз Фото: instagram/windsor.royal.family

Принц Чарльз Фото: instagram/windsor.royal.family

В комментариях к снимку пользователи сети написали, что принц Чарльз выглядит великолепно.

"Чарльз в отличной форме", "Он отлично выглядит для мужчины его возраста", — отметили люди.

Принц Чарльз Фото: instagram/windsor.royal.family

Принц Чарльз Фото: instagram/windsor.royal.family

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена наследника британского престола Чарльза Камилла потребовала развода. 71-летняя герцогиня Корнуольская заявила, что хочет оформить все как можно быстрее.

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