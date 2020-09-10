Принц Чарльз перестал давать деньги Гарри и Маркл

Британский принц Чарльз перестал оказывать финансовую помощь своему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые отказались в этом году от королевских титулов.

Об этом сообщает издание People. По словам инсайдеров, после переезда Меган и Гарри в США, Чарльз давал им деньги на текущие расходы. Однако после того, как семейная пара заключила многомиллионный контракт с платформой Netflix, он решил, что теперь члены его семьи полностью финансово самостоятельны.

Принц Гарри и Меган Маркл

К слову, за несколько месяцев до этого пара приобрела роскошный особняк в Монтесито, Санта-Барбара, стоимость которого достигает почти 15 миллионов долларов. По словам инсайдеров, Гарри и Меган оплатили крупную покупку без посторонней помощи.

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