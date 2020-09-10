Принц Чарльз перестал давать деньги Гарри и Маркл

Юля Ухина Lady 19:02, 10.09.2020

Британский принц Чарльз перестал оказывать финансовую помощь своему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые отказались в этом году от королевских титулов.

Об этом сообщает издание People. По словам инсайдеров, после переезда Меган и Гарри в США, Чарльз давал им деньги на текущие расходы. Однако после того, как семейная пара заключила многомиллионный контракт с платформой Netflix, он решил, что теперь члены его семьи полностью финансово самостоятельны.

Принц Гарри и Меган Маркл

К слову, за несколько месяцев до этого пара приобрела роскошный особняк в Монтесито, Санта-Барбара, стоимость которого достигает почти 15 миллионов долларов. По словам инсайдеров, Гарри и Меган оплатили крупную покупку без посторонней помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Lady

Смотрите также

В Украине уже более 145 тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 10 сентября

ОПУ об инспекции с боевиками: юридически – это ОБСЕ, но в сопровождении представителей сторон

Террористы обстреляли позиции ВСУ около Шумов

Богдан рассказал о договоренностях Ермака с Россией, в которых есть 13 пунктов

Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ