"Пригласил вора в дом": известного российского актера обокрали

59-летний российский актер Александр Боровиков заявил, что из его квартиры в Москве были украдены два мобильных телефона.

Артист считает, что преступление мог совершить незнакомец, которого он сам пригласил в дом. Рассказав о происшествии, артист подал соответствующее заявление в органы в понедельник 24 июня, передает РЕН ТВ.

Александр Боровиков в фильме "Серые волки" http://stuki-druki.com

За два дня до происшествия, актер пригласил домой мужчину, чтобы оказать ему помощь и накормить. На следующий день из квартиры в Борисовском проезде пропали два мобильных телефона и сам незнакомец. Александр не сразу заметил пропажу, но когда ограбление стало очевидным, забил тревогу.

Боровиков снимается в кино с 1988 года. Широкую известность ему принесла роль в криминальной драме "Беспредел". Чаще всего в кино Боровикову достаются амплуа преступников или представителей силовых структур. Сейчас фильмография артиста насчитывает около 70-ти ролей, но практически все они второго плана.

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