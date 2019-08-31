Прически на 1 сентября: стильные варианты укладок для девочек

1 сентября – ответственное занятие для мам, ведь у детей в этот день важное событие.

Особенно, если речь идет о первоклассниках. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какую прическу можно сделать девочке на 1 сентября 2019 года.

Прически poleznoe

Уже не первый год на вершине популярности находятся косички. Существует множество вариантов, как заплести волосы таким образом, чтобы все одноклассницы завидовали.

Отличным вариантом является "Водопад". Он позволит девочке оставаться с распущенными волосами, при этом прическа будет нарядной. Что нужно сделать: промыть голову, сделать пробор на одну сторону.

Далее самое ответственное: поделить часть волос возле лба на три прядки. Сделать первый переплет. Крайнюю от затылка прядь переплести по верху со средней, она станет сама средней. Затем крайнюю ото лба прядь переплести с той, что находится посередине. Отпустить прядь, которая оказалась крайней ото лба, две другие держать в руке. Рядом с отпущенной прядкой взять новую и повторить процедуру. Разнообразить прическу можно завивкой, а добавить всевозможные цветочки, заколки и бантики.

Видео: как заплести "Водопад"

Еще один отличный вариант – "Французские косички". Они подойдут под волосы любой длины. Нужно сделать центральный пробор, тщательно расчесать волосы. Подготовить основание первой косы. Для этого выделить в передней части головы ото лба и вглубь к макушке примерно на 5 см треугольную секцию, отделить ее пальцами от основной массы волос. Разделить ее на три пряди и сделать первое звено.

Далее нужно использовать незадействованную часть, добавляя новые прядки к плетению. Внизу лучше закрепить резинкой, которая будет сливаться по цвету с волосами. Зато по длине головы можно добавить бантики, красивые заколки и шпильки с жемчугом. Хотя и без дополнения прическа будет смотреться очень празднично.

vizagio

Видео: как заплести "Французские косички"

"Рыбий хвост" также идеально подойдет на 1 сентября, однако он хорошо смотрится только на длинных волосах. Чистые волосы нужно тщательно расчесать, разделить на две равные части.

Взять одну маленькую прядь и накрест положить на противоположную, потом повторить процедуру в обратном порядке, пока не закончится длина. Закрепить резинкой. Гармоничное украшение для такой прически являются цветы. Хотя можно и традиционные бантики.

vizagio

Видео: как заплести "Рыбий хвост"

Как сообщал OBOZREVATEL, старшеклассницам подойдут прически "Мальвинка-пучок", низкий хвост, эффект мокрых волос и легкие волны. Как это выглядит, можно посмотреть по ссылке.

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