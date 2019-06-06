Потолстевшую дочь Трампа уличили в чрезмерном фотошопе

Младшую дочь президента США Дональда Трампа Тиффани обвинили в том, что она пользуется фотошопом, чтобы выглядеть стройнее.

Так, во время визита в Великобританию поклонники не узнали Тиффани, которая в последнее время сильно поправилась. Снимками с торжественного ужина в Букингемском дворце, который организовала королева Елизавета II в честь визита президента США поделилась Иванка Трамп.

Тиффани Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тиффани Трамп присутствовала на встрече с королевской семьей Фото из Instagram

Отметим, на гала-ужине Тиффани появилась в бордовом платье с открытыми плечами и белых перчатках. Даже в длинном наряде было заметно, как дочь Трампа прибавила в весе. Подписчики обратили внимание на пышные формы девушки, и на то, что в своих социальных сетях она выглядит по-другому.

Тиффани Трамп присутствовала на встрече с королевской семьей Фото из Instagram

"Тиффани выглядит ужасно! Что с ней случилось?", "Оно точно прибавила в весе, а что за волосы с заколками?", "У себя на странице она такая худенька, а тут бегемот", "Тиффани фотошопит свои фото. Если увлекаешься фастфудом, то не ври нам", — написали люди.

Тиффани Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тиффани Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тиффани Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тиффани Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тиффани Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Тиффани Трамп Фото: instagram/tiffanytrump

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп попал в конфуз во время рабочего визита в Великобританию. Он вздремнул во время тоста королевы Елизаветы II.

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