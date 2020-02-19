Потеряют много денег: Елизавета II выдала новый запрет для Маркл и Гарри

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским Меган Маркл и принцу Гарри использовать торговую марку Sussex Royal в коммерческой деятельности.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Елизавета II Getty

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Такой запрет означает, что супруги не смогут использовать символику королевской семьи и звания в своем брендинге, что повлечет за собой значительные финансовые потери.

Как отмечает издание, Меган и Гарри потратили десятки тысяч фунтов стерлингов на развитие собственного сайта, продвижение страницы в Instagram, создание новой благотворительной органицазии Sussex Royal, Фонда герцога и герцогини Сассекских.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Кроме того, герцоги рассчитывали использовать Sussex Royal как товарный знак для создания канцелярии, одежды, книг.

Теперь же принцу Гарри и Меган придется регистрировать все свои проекты под новым именем.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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