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19 февраля • обновлено в 15:29
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/ Женский журнал

Потеряют много денег: Елизавета II выдала новый запрет для Маркл и Гарри

2.8т
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Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским Меган Маркл и принцу Гарри использовать торговую марку Sussex Royal в коммерческой деятельности.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Елизавета II

Елизавета II

Getty

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Такой запрет означает, что супруги не смогут использовать символику королевской семьи и звания в своем брендинге, что повлечет за собой значительные финансовые потери.

Как отмечает издание, Меган и Гарри потратили десятки тысяч фунтов стерлингов на развитие собственного сайта, продвижение страницы в Instagram, создание новой благотворительной органицазии Sussex Royal, Фонда герцога и герцогини Сассекских.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Кроме того, герцоги рассчитывали использовать Sussex Royal как товарный знак для создания канцелярии, одежды, книг.

Теперь же принцу Гарри и Меган придется регистрировать все свои проекты под новым именем.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персоны
Елизавета II Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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