Потеряют много денег: Елизавета II выдала новый запрет для Маркл и Гарри

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским Меган Маркл и принцу Гарри использовать торговую марку Sussex Royal в коммерческой деятельности.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Елизавета II
Getty
Такой запрет означает, что супруги не смогут использовать символику королевской семьи и звания в своем брендинге, что повлечет за собой значительные финансовые потери.
Как отмечает издание, Меган и Гарри потратили десятки тысяч фунтов стерлингов на развитие собственного сайта, продвижение страницы в Instagram, создание новой благотворительной органицазии Sussex Royal, Фонда герцога и герцогини Сассекских.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Кроме того, герцоги рассчитывали использовать Sussex Royal как товарный знак для создания канцелярии, одежды, книг.
Теперь же принцу Гарри и Меган придется регистрировать все свои проекты под новым именем.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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