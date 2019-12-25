На просторах интернета сейчас множество фитнес-блогеров, инструкторов здорового образа жизни (кстати, это новая модная профессия health instructor), фитоняшек на которых смотришь и тоже хочешь быть стройной и здоровой. Покупаешь программы? А они не работают. Обман, разочарование, зажор + парочка кг.

Так, что же нужно делать, что бы похудеть?

Убрать молочные продукты. Реально уберите молоко и молочные продукты из вашего рациона и за месяц вы себя не узнаете. Одна моя клиентка так похудела на 8 кг за 2 месяца. При этом она не меняла в своем рационе абсолютно ничего.

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Уберите сахар из чая, кофе. В одной чайной ложке 7 грамм сахара и пьем мы больше 1 чашки в день. Этот сахар откладывается в виде жира на баках, спине и заднице.

Газированные напитки и пакетированные соки – убирайте из вашего рациона по причине см. пунк выше. Пейте травяные чаи.

Макароны и белый хлебушек. В этих продуктах наш организм не нуждается вообще. Реально нашему организму эти продукты не нужны, а благодаря их отсутствию вы сразу заметите непривычную ранее легкость и сможете без усилий похудеть на пару кг за неделю.

Переизбыток соли. Сосиски, колбаски не нужны нашему организму. Лучше съесть кусок натурального мяса на гриле. Не нужно каждый продукт солить. Большинство продуктов сами по себе солёные.

Алкоголь. Супер калорийный яд, который снижает работоспособность почек и печени, замедляет п nроцесс усваивания организмом витаминов и полезных минералов. Убираем.

Разгрузочный день. Попробуйте раз в 1-2 недели делать себе разгрузочный день. Не бойтесь. Это ПОЛЕЗНО! Но есть разные противопоказания. Изучите свой организм. После разгрузочных дней вы будете по другому воспринимать еду.

Полезные жиры (речь о масле) – их должно быть максимум 2 столовые ложки в день. От всего остального растёт зад)

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