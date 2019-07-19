56-летняя министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр показала стройные ножки в президентском дворце Бельвю.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила удостоверение министра обороны на церемонии, что состоялась в среду в Берлине в президентском дворце Бельвю. Она первый первый министр обороны Германии, носящий мини. Сообщил в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Погоны не забудь": Аннегрет Крамп-Карренбауэр (56 лет) - первый министр обороны Германии, носящий мини pic.twitter.com/tCBeu4NOfO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 июля 2019 г.

Для важного мероприятия, Аннегрет Крамп-Карренбауэр в президентском дворце Бельвю выбрала наряд со строгим верхом, темным пиджаком и коротким светлым платьем. Свой образ министр дополнила лодочками на небольшом каблуке и строгими украшениями.

"Красивые ноги, правда! Я была бы не против, чтобы у нас министр МО был с такими", "Супер! Любо-дорого посмотреть! А наших генералов смотреть без слез невозможно", "Три девицы под окном", – отметили комментаторы в сети.

Twitter@dimsmirnov175

Twitter@dimsmirnov175

Twitter@dimsmirnov175

Twitter@dimsmirnov175

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