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"Погоны не забудь": 56-летний министр в Германии взбудоражила россиян мини

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56-летняя министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр показала стройные ножки в президентском дворце Бельвю.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила удостоверение министра обороны на церемонии, что состоялась в среду в Берлине в президентском дворце Бельвю. Она первый первый министр обороны Германии, носящий мини. Сообщил в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Для важного мероприятия, Аннегрет Крамп-Карренбауэр в президентском дворце Бельвю выбрала наряд со строгим верхом, темным пиджаком и коротким светлым платьем. Свой образ министр дополнила лодочками на небольшом каблуке и строгими украшениями.

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"Красивые ноги, правда! Я была бы не против, чтобы у нас министр МО был с такими", "Супер! Любо-дорого посмотреть! А наших генералов смотреть без слез невозможно", "Три девицы под окном", – отметили комментаторы в сети.

"Погоны не забудь": 56-летний министр в Германии взбудоражила россиян мини

Twitter@dimsmirnov175

"Погоны не забудь": 56-летний министр в Германии взбудоражила россиян мини

Twitter@dimsmirnov175

"Погоны не забудь": 56-летний министр в Германии взбудоражила россиян мини

Twitter@dimsmirnov175

"Погоны не забудь": 56-летний министр в Германии взбудоражила россиян мини

Twitter@dimsmirnov175

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Место
Германия
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