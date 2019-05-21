Подруга раскрыла секрет о прошлом Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл до знакомства с принцем Гарри просила подруг познакомить ее с "известным британцем".

Такое откровение об амбициозных планах подруги сделала журналистка Лиззи Кэнди, раскрыв интересный факт о прошлом, передает The Мirror.

Она уточнила, что с такой просьбой Меган обратилась задолго до знакомства с принцем. Это произошло, когда Маркл находилась в активном поиске и часто посещала шумные тусовки с алкоголем и танцами.

Лиззи Кэнди и Меган Маркл mirror.co.uk

"Меган так расслабилась, ей понравился напиток, очень весело. Я помню, как она спрашивала о моих парнях. Она была заинтересована и задавала много вопросов. Обычно вы находите актрис, которые просто рассказывают о себе. Она была очень веселая, очень милая и понравилась мне", – рассказала Кэнди о дне, когда познакомилась с будущей герцогиней.

Лиззи Кэнди mirror.co.uk

Позже они создали совместный чат с другими подругами, в котором Маркл обратилась с просьбой к девушкам.

"У нас был чат для девочек. В нем она как-то спросила: "Вы знаете каких-то известных парней? Я не замужем и неравнодушна к англичанам". Мы пообещали Меган помочь ей в поисках", – призналась подруга.

По ее словам, через три года Меган встретила принца Гарри, после чего общение с подругой прекратила. Женщина предположила, что это связано с вхождением Маркл в королевскую семью.

Меган Маркл и принц Гарри Instagram@sussexroyal

"Я сразу написала ей, когда узнала об их романе с Гарри. Она ответила: "Да, это так. Надеюсь, мы будем вместе". На этом наше общение закончилось: дворец, судя по всему, запретил ей поддерживать связь со знакомыми из средств массовой информации", – отметила Кенди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая у Маркл и Гарри родился первенец. Он стал седьмым в очереди на престол. Принц Гарри выступил с первым публичным заявлением и рассказал, что малыш и мама прибыли домой.

Одна из давних подруг Джанина Гаванкар рассказала, что Меган Маркл относится к семейной жизни, как к собственному бизнес-проекту.

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