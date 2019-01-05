Подальше от Миддлтон? Всплыл интересный факт о беременности Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, определилась с больницей, в которой планирует рожать первенца.

Как сообщает DailyMail, Маркл отказалась от госпиталя Святой Марии в Лондоне, где родила троих детей Кейт Миддлтон, а также появились на свет принц Уильям и принц Гарри.

Скорее всего, первенец герцогини Сассекской появится на свет в госпитале Фримлеи-Парк в графстве Суррей.

Отмечается, что это медучреждение находится ближе к резиденции, в которую королевская семья планирует вскоре переехать.

"Если Меган успеет перебраться в Фрогмор-хаус до родов, то она, вероятно, будет рожать в больнице Фримлеи-парк", — сообщил источник.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские журналисты подсчитали затраты на парадные гардеробы герцогинь королевской семьи Меган Маркл и Кейт Миддлтон.