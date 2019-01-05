МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

/Женский журнал

Подальше от Миддлтон? Всплыл интересный факт о беременности Меган Маркл

786Читать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, определилась с больницей, в которой планирует рожать первенца.

Как сообщает DailyMail, Маркл отказалась от госпиталя Святой Марии в Лондоне, где родила троих детей Кейт Миддлтон, а также появились на свет принц Уильям и принц Гарри.

Скорее всего, первенец герцогини Сассекской появится на свет в госпитале Фримлеи-Парк в графстве Суррей.

Новости
"Соглашение Дианы": СМИ пронюхали о договоре Маркл и Миддлтон

Отмечается, что это медучреждение находится ближе к резиденции, в которую королевская семья планирует вскоре переехать.

"Если Меган успеет перебраться в Фрогмор-хаус до родов, то она, вероятно, будет рожать в больнице Фримлеи-парк", — сообщил источник.

Подальше от Миддлтон? Всплыл интересный факт о беременности Меган Маркл

dailymail.co.uk

Подальше от Миддлтон? Всплыл интересный факт о беременности Меган Маркл

dailymail.co.uk

Подальше от Миддлтон? Всплыл интересный факт о беременности Меган Маркл

dailymail.co.uk

Подальше от Миддлтон? Всплыл интересный факт о беременности Меган Маркл

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские журналисты подсчитали затраты на парадные гардеробы герцогинь королевской семьи Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Персоны
Меган МарклКейт МиддлтонПринц Гарри
Место
Великобритания
Теги
родыдетисплетни
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги