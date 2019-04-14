Почти всю жизнь: топ-10 продуктов, которые можно хранить годами

Многие хозяйки привыкли запасаться необходимыми продуктами на "черный день". Однако мало какие из них могут храниться долго.

OBOZREVATEL подготовил подборку из десяти продуктов, которые имеют самый большой срок годности.

Хлеб

Вы удивитесь, но хлеб – тот продукт, который может храниться долго. Но для этого его необходимо заморозить. После разморозки он практически не потеряет своих вкусовых и питательных качеств.

Хлеб pixabay.com

Вяленое мясо

В современном мире технология приготовления вяленого мяса оптимизирована и механизирована, в результате чего мясо можно употреблять в любом виде и хранить годами.

Мясо в жестяных банках, тушенка, может храниться до 4 лет.

Вяленое мясо pixabay.com

Сухое молоко

В запечатанном виде сухое молоко может пролежать больше 10 лет. Поэтому смело можете варить на нем каши и добавлять в кофе. А еще из сухого молока можно сделать крем или испечь пирог.

Сухое молоко pixabay.com

Мед

Мед — едва ли не единственный продукт на земле, который не имеет срока годности и не теряет свои полезные свойства. Все дело в основе продукта — простых сахарах, полученных с помощью ферментации. Они отлично защищают мед от бактерий.

Мед pixabay.com

Вино и крепкий алкоголь

К настоящим долгожителям можно отнести такие крепкие напитки, как водка, ром, виски, коньяк. Чем выше градус алкоголя, тем он будет дольше хранится. А вино с годами становится только лучше и ценнее.

Алкоголь pixabay.com

Сливочное масло

Сливочное масло также можно отнести к продуктам-долгожителям. Причем оно может храниться очень долго и без холодильника. Но только – в топленом виде. Если вы перетопите масло на медленном огне, удалив из него всю воду, оставив только чистый жир, после чего уберете топленое масло в стеклянную или керамическую посуду, то масло может стоять до полугода, не утрачивая своих вкусовых и питательных свойств.

Сливочное масло pixabay.com

Белый рис

Шлифованный белый рис — продукт, который может не портиться до 30 лет и более. За столь длительное время рис не потеряет ни вкус, ни цвет, ни питательную ценность. Но помните, что при его хранении нельзя допускать резких скачков температур.

Крупы pixabay.com

Сахар и соль

Сахар и соль также относятся к продуктам с большим сроком годности. Не стоит только оставлять их во влажном и слишком теплом помещении: эти продукты любят сухость и прохладу.

Соль и сахар pixabay.com

Соевый соус

При хранении в холодильнике, соевый соус может не терять своих изначальных свойств несколько лет. Однако на такое способен только натуральный продукт с густой, однородной структурой.

Соевый соус pixabay.com

Чай

Измельченный листовой или пакетированный чай хранится порядка 1,5 лет. Крупнолистовой – до 2 лет. Его важно держать в сухом месте (влажность его убивает), в герметичной коробке при стабильной температуре и в темноте.

Чай pixabay.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рекомендовал, что приготовить на ужин быстро и вкусно, чтобы порадовать близких.

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