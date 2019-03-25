Почему женщины и мужчины мыслят по-разному: ученые дали ответ

Ученые из университета Лангоне обнаружили, что первые различия в мозге мужчин и женщин проявляются еще в утробе матери.

Так, материалы исследования были опубликованыизданием Developmental Cognitive Neuroscience, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что ученые провели сканирование 118 плодов во второй половине беременности и проанализировали связь между полом и мозгом. Главным отличием стала возможность соединения через отдаленные участки. Ведь "дальние сети" создает женский мозг, а мужской более подвержен влиянию окружающей среды, нежели биологическим процессам.

Фото: Greatpicture.ru

Между тем, профессор Джина Риппон, издавшая книгу "Гендерный мозг", считает выводы коллег преждевременными и необоснованными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Университетского колледжа Лондона рассказали, почему женщины живут дольше мужчин.

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