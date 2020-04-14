Главная Новости
14 апреля • обновлено в 15:26
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Почему принц Гарри недоволен жизнью в США: появилось объяснение

2.1т
Читать материал на украинском

Британский принц Гарри столкнулся с трудностями после переезда с женой Меган Маркл и сыном Арчи в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

Об этом сообщила подруга Гарри, защитница природы Джейн Гудолл. По словам 88-летней женщины, герцог пока не привык к новой жизни и обстановке вокруг. Его также угнетает то, что возможно, вскоре ему придется отказаться от своего хобби – охоты на животных, передает Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

"Я не знаю, как будет развиваться его карьера, но я поддерживаю с ним связь и думаю, что сейчас ему сложно. Да и Гарри, скорее всего, придется отказаться от своего хобби, потому что Меган не нравится охота. Он понимает, что теперь для него эта тема закрыта и еще больше расстроен", – сказала Гудолл.

Не исключено, что сложности, с которыми столкнулся Гарри после переезда, связаны в том числе с его отцом, принцем Чарльзем. В марте у него был диагностирован коронавирус. К счастью, Чарльз уже выздоровел, однако Гарри сильно переживал, что его в этот момент не было рядом с отцом.

Принц Гарри и принц Чарльз

Принц Гарри и принц Чарльз

"Гарри был очень встревожен, когда узнал, что его отец болен смертельно опасным заболеванием. Он признавался, что чувствует себя совершенно беспомощным, находясь так далеко от отца и других членов семьи", – подытожила подруга принца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги