Почему принц Гарри недоволен жизнью в США: появилось объяснение

Британский принц Гарри столкнулся с трудностями после переезда с женой Меган Маркл и сыном Арчи в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

Об этом сообщила подруга Гарри, защитница природы Джейн Гудолл. По словам 88-летней женщины, герцог пока не привык к новой жизни и обстановке вокруг. Его также угнетает то, что возможно, вскоре ему придется отказаться от своего хобби – охоты на животных, передает Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри

"Я не знаю, как будет развиваться его карьера, но я поддерживаю с ним связь и думаю, что сейчас ему сложно. Да и Гарри, скорее всего, придется отказаться от своего хобби, потому что Меган не нравится охота. Он понимает, что теперь для него эта тема закрыта и еще больше расстроен", – сказала Гудолл.

Не исключено, что сложности, с которыми столкнулся Гарри после переезда, связаны в том числе с его отцом, принцем Чарльзем. В марте у него был диагностирован коронавирус. К счастью, Чарльз уже выздоровел, однако Гарри сильно переживал, что его в этот момент не было рядом с отцом.

Принц Гарри и принц Чарльз

"Гарри был очень встревожен, когда узнал, что его отец болен смертельно опасным заболеванием. Он признавался, что чувствует себя совершенно беспомощным, находясь так далеко от отца и других членов семьи", – подытожила подруга принца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

Из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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